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Pedro Almodóvar llega "asustado" a "La Revuelta" pero acaba soltando una advertencia histórica: "Imaginad que repetimos la Guerra Civil"
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Pedro Almodóvar llega "asustado" a "La Revuelta" pero acaba soltando una advertencia histórica: "Imaginad que repetimos la Guerra Civil"

El director fue a promocionar su película y terminó hablando de memoria histórica, miedo al presente y telediarios que le inquietan.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MADRID, ESPAÑA - 18 DE NOVIEMBRE: El director Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja de la película 'La voz de Hind'.
MADRID, ESPAÑA - 18 DE NOVIEMBRE: El director Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja de la película 'La voz de Hind'.Europa Press via Getty Images

Pedro Almodóvar entró en "La Revuelta" con una chuleta en la mano -sí, una chuleta literal- y salió dejando uno de los momentos televisivos del jueves. El director acudió a La 1 para promocionar "Amarga Navidad", pero la conversación con David Broncano derivó en reflexiones inesperadas sobre memoria histórica, miedo político y la sombra de repetir errores del pasado.

Nada más empezar, Almodóvar enseñó un pequeño papel donde había escrito "Broncano".

"Por si se me olvida. Reconozco que no he hablado mucho de ti y no te tengo memorizado", contó, desatando risas en el público. Su hermano Agustín, sentado entre los asistentes, remató el momento confesando que el cineasta "venía un poco asustado".

Del humor al mazazo emocional

La charla empezó ligera, pero pronto entró en terreno serio. Almodóvar recordó los viajes de su padre como arriero en los años 50 y cómo él hablaba de encontrarse con "bandoleros".

Con el paso del tiempo, el director comprendió que se refería en realidad a los maquis. "En mi casa, como en muchas casas españolas durante la posguerra, no se mencionaba que había habido una Guerra Civil", explicó.

Ahí Broncano intervino: dijo que le gusta "mucho la memoria histórica, porque es muy importante".

Y Almodóvar respondió con la frase que encendió medio plató: "Vamos que si lo es. Imaginad que la repetimos. Hay que tener cuidado, chicos."

A continuación, confesó abiertamente cómo vive esta época: "Estoy aterrorizado. Cuando llego a casa y veo el telediario me preocupo mucho."

En cuestión de segundos, el tono de la entrevista pasó del juego cómico a la advertencia política más viral de la noche.

Almodóvar siendo Almodóvar; Broncano siendo Broncano

Entre reflexión y reflexión, Almodóvar cumplió con la misión de la noche: promocionar "Amarga Navidad". Prometió al público entradas para la próxima semana y admitió que el ambiente del programa le había sorprendido para bien: "Es un misterio que esté aquí tan suelto contigo."

Broncano, fiel a su estilo, cerró con sus preguntas clásicas:

  • Dinero: "No tengo ni idea". 
  • Caprichos: el arte.
  • Sexo: "Cero."

Una honestidad tan directa que contrastaba con el tono solemne que había tomado el programa minutos antes.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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