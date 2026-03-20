Pedro Almodóvar llega "asustado" a "La Revuelta" pero acaba soltando una advertencia histórica: "Imaginad que repetimos la Guerra Civil"

MADRID, ESPAÑA - 18 DE NOVIEMBRE: El director Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja de la película 'La voz de Hind'.

Pedro Almodóvar entró en "La Revuelta" con una chuleta en la mano -sí, una chuleta literal- y salió dejando uno de los momentos televisivos del jueves. El director acudió a La 1 para promocionar "Amarga Navidad", pero la conversación con David Broncano derivó en reflexiones inesperadas sobre memoria histórica, miedo político y la sombra de repetir errores del pasado.

Nada más empezar, Almodóvar enseñó un pequeño papel donde había escrito "Broncano".

"Por si se me olvida. Reconozco que no he hablado mucho de ti y no te tengo memorizado", contó, desatando risas en el público. Su hermano Agustín, sentado entre los asistentes, remató el momento confesando que el cineasta "venía un poco asustado".

Del humor al mazazo emocional

La charla empezó ligera, pero pronto entró en terreno serio. Almodóvar recordó los viajes de su padre como arriero en los años 50 y cómo él hablaba de encontrarse con "bandoleros".

Con el paso del tiempo, el director comprendió que se refería en realidad a los maquis. "En mi casa, como en muchas casas españolas durante la posguerra, no se mencionaba que había habido una Guerra Civil", explicó.

Ahí Broncano intervino: dijo que le gusta "mucho la memoria histórica, porque es muy importante".

Y Almodóvar respondió con la frase que encendió medio plató: "Vamos que si lo es. Imaginad que la repetimos. Hay que tener cuidado, chicos."

A continuación, confesó abiertamente cómo vive esta época: "Estoy aterrorizado. Cuando llego a casa y veo el telediario me preocupo mucho."

En cuestión de segundos, el tono de la entrevista pasó del juego cómico a la advertencia política más viral de la noche.

Almodóvar siendo Almodóvar; Broncano siendo Broncano

Entre reflexión y reflexión, Almodóvar cumplió con la misión de la noche: promocionar "Amarga Navidad". Prometió al público entradas para la próxima semana y admitió que el ambiente del programa le había sorprendido para bien: "Es un misterio que esté aquí tan suelto contigo."

Broncano, fiel a su estilo, cerró con sus preguntas clásicas:

Dinero: "No tengo ni idea".

Caprichos: el arte.

Sexo: "Cero."

Una honestidad tan directa que contrastaba con el tono solemne que había tomado el programa minutos antes.