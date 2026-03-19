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Boyero se pronuncia claro como muy pocos sobre 'Torrente, presidente'
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Boyero se pronuncia claro como muy pocos sobre 'Torrente, presidente'

Muchos tomarán nota de su opinión.

Rodrigo Carretero
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Carlos Boyero y Santiago Segura.
Carlos Boyero y Santiago Segura.GETTY

Carlos Boyero, el popular crítico de cine de El País y de la Cadena Ser, se ha pronunciado con toda contundencia sobre Torrente, presidente, la sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura, que se estrenó el 13 de marzo y que ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. 

"Me he reído, a veces a carcajadas y esa es de las sensaciones que más agradezco que me den no ya en el cine, que también, sino en la vida. Se me pasó muy rápido y en algunos momentos con auténticas carcajadas", ha admitido Boyero en La Ventana.

"La vi con dos personas, profesionales del cine español y grandes amigos míos, que uno me dijo: 'Esto, en el cine, va a ser el efecto contagio de la risa'. Si hay algo explosivo es toda una sala en medio de una carcajada. Yo me reí", ha insistido.

"Es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza"

"Yo indagué con Santiago cuando me enteré de que iba a rodar, o de que estaba Torrente presidente. Te puedes imaginar lo que se me pasó por la cabeza: quién va a ser Torrente. Pedro Sánchez, presidente... y él no soltó prenda. Santiago Segura es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza, que pueden ir por separado las dos cosas. Pero cuando se juntan...", ha alabado.

Boyero ha recordado que él lo pasó "fantástico" con la primera película de Torrente: "Me partí de risa, me pareció tan original y disfruté mucho. Luego he visto los demás. Para mí el listón bajó tremendamente. Pero aquí... me he pasado un rato divertido". 

"Hay caña para todo el mundo"

"Con esto no doy datos, pero él es el presidente de Nox. Yo creo que hasta el oyente más despistado se puede imaginar por dónde va el asunto. Y no veas la que monta junto a su pandilla de frikis tomando el poder en ese partido que se llama Nox", ha explicado el crítico.

Para Boyero, algo bueno "es que hay caña para todo el mundo". "No se corta un pelo. Los efectos, al parecer, es apabullante la cantidad de gente que ha ido y está empezando la historia. Luego hizo una promoción insólita. Es inteligente y es listo. Tiene un instinto...". 

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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