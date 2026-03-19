Boyero se pronuncia claro como muy pocos sobre 'Torrente, presidente'

Carlos Boyero, el popular crítico de cine de El País y de la Cadena Ser, se ha pronunciado con toda contundencia sobre Torrente, presidente, la sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura, que se estrenó el 13 de marzo y que ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España.

"Me he reído, a veces a carcajadas y esa es de las sensaciones que más agradezco que me den no ya en el cine, que también, sino en la vida. Se me pasó muy rápido y en algunos momentos con auténticas carcajadas", ha admitido Boyero en La Ventana.

"La vi con dos personas, profesionales del cine español y grandes amigos míos, que uno me dijo: 'Esto, en el cine, va a ser el efecto contagio de la risa'. Si hay algo explosivo es toda una sala en medio de una carcajada. Yo me reí", ha insistido.

"Es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza"

"Yo indagué con Santiago cuando me enteré de que iba a rodar, o de que estaba Torrente presidente. Te puedes imaginar lo que se me pasó por la cabeza: quién va a ser Torrente. Pedro Sánchez, presidente... y él no soltó prenda. Santiago Segura es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza, que pueden ir por separado las dos cosas. Pero cuando se juntan...", ha alabado.

Boyero ha recordado que él lo pasó "fantástico" con la primera película de Torrente: "Me partí de risa, me pareció tan original y disfruté mucho. Luego he visto los demás. Para mí el listón bajó tremendamente. Pero aquí... me he pasado un rato divertido".

"Hay caña para todo el mundo"

"Con esto no doy datos, pero él es el presidente de Nox. Yo creo que hasta el oyente más despistado se puede imaginar por dónde va el asunto. Y no veas la que monta junto a su pandilla de frikis tomando el poder en ese partido que se llama Nox", ha explicado el crítico.

Para Boyero, algo bueno "es que hay caña para todo el mundo". "No se corta un pelo. Los efectos, al parecer, es apabullante la cantidad de gente que ha ido y está empezando la historia. Luego hizo una promoción insólita. Es inteligente y es listo. Tiene un instinto...".