La portada de 'The Economist' sobre Donald Trump e Irán que está dando la vuelta al mundo

La influyente publicación semanal británica, The Economist, fundada por el sombrerero y empresario escocés James Wilson en 1843, ha llevado a su popular portada la figura de Donald Trump, presidente de EEUU, y lo que está haciendo en la guerra contra Irán.

Se habla mucho de la figura del mandatario estadounidense y más desde que el 28 de febrero de este mismo año comenzara un conflicto bélico directo en territorio iraní desde que se llevara a cabo la operación "Furia épica" junto a Israel, liderada por Benjamin Netanyahu. Comenzó con bombardeos aéreos masivos sobre Teherán y otras tantas provincias de Irán.

Asesinaron al Líder Supremo de Irán, Alí Jameneí, junto con otros altos mandos militares y políticos del país. Han pasado dos semanas y Trump no ha dejado más que declaraciones sumamente virales, como el momento incómodo con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuando le preguntan sobre por qué no informó de la guerra a sus aliados: "¿Por qué no me avisasteis (Japón) de Pearl Harbor?".

La portada de 'The Economist' da la vuelta al mundo

La citada revista ha desvelado cuál es la nueva portada del semanario que estará disponible desde el 21 de marzo hasta el 27 del mismo mes. Han matizado el nombre de la operación por "Operación Furia Ciega".

En su perfil oficial de X, @TheEconomist, dejan muy claras sus intenciones: "La imprudente campaña contra Irán debilitará al presidente de Estados Unidos. Eso lo enfurecerá".

Y añaden: "Advertencia: es un pésimo perdedor". La imagen es la de Trump con un casco militar, pero lo lleva justo al revés, tapando lo que serían sus ojos. Según ha compartido el diario en su web, la guerra está "debilitando a Trump", pero, a la vez, haciéndolo "más iracundo".

"Nunca apuestes en contra de Trump"

Desde The Economist advierten que "nunca apuestes en contra de Donald Trump": "Ningún político desafía las leyes de la política como aquel cuyos seguidores irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, solo para ser reelegido en 2024 con un mayor porcentaje de votos".

Aun así, señalan que es "difícil imaginar una crisis más diseñada para desviar el rumbo de su presidencia que su imprudente e irreflexiva guerra contra Irán". Si una guerra breve alteraría el curso de su segundo mandato, para la revista, una que dure meses podría "hundirlo por completo".

¿Por qué? Cuentan que la lucha contra Irán debilita las "tres principales fortalezas políticas" de Trump: