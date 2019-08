El festival de ópera de Múnich o el buen arte efímero es tendencia

Un espectador que aplaude a rabiar en Los maestros cantores de Núremberg a pesar de que el anunciado Jonas Kaufmann, el tenor más popular del momento, lo que antes podría ser Plácido Domingo, ha cancelado las representaciones veraniegas y el cantante que le sustituye hace lo que puede. Un aplauso aun mayor cuando sale Kirill Petrenko, el director musical de la obra y del teatro. Aplauso que desde el punto de vista crítico se vive inmerecido por la irregularidad del montaje tanto en lo escénico como en lo musical. Pues no hay quien se crea que hoy en día un padre daría a su hija a quien ganase un concurso musical, como los de la tele, que es la idea de la que parte el director de escena para contar esta historia de amor entre dos jovencitos, apoyada por el maestre del lugar, un zapatero, y amenazada por un viejo que reclama la mano de la dama por el estatus que ocupa la comunidad. Tampoco la orquesta destaca y, aunque va mejorando a medida que sucede la representación, no suena como un conjunto sino como un grupo de muchos instrumentos, que es verdad que suenan bien, muy bien. No se puede negar que los cantantes saben cantar y los músicos tocar, pero no interpretar. De tal manera que lo que se oye y se ve parece más una acertada solución feliz a los retos que supone la obra, que una verdadera propuesta para entender lo que escribió y compuso Wagner.

Esta idea de solucionar un montaje se diluye bastante en La fanciulla del West, aunque esa necesidad de solucionar persiste. Obra de fronteras que en plena fiebre del oro muestra a una mujer rodeada de hombres a los que tiene a raya. Mujer que por cómo canta y cuenta la soprano Anja Kampe, y toca la orquesta, aún mantiene la virginidad, esperando a un príncipe azul al que dársela. Príncipe que llegará en forma de un bandido malote al que el tenor Brandon Jovanovich por presencia, actitud y voz da muy bien en escena. Pareja a la que el director, en el segundo acto, mete en un reducido cubículo, la casa de ella que más bien parece una caravana de las de ahora, creando la intimidad necesaria para el amor en un entorno frío, oscuro y violento que no invita a la delicadeza, sino a apropiarse de todo por la fuerza. Es a partir de ese segundo acto donde todo adquiere el sentido musical que tiene la partitura. Donde suena esa música que en su estreno, a principios del siglo XX en el Metropolitan de Nueva York, a los norteamericanos no les sonó a Estados Unidos como sí que nos suena a los europeos, tal vez porque la dirige el estadounidense James Gaffigan. Y eso que a ellos se lo montaron con caballos de verdad en escena.