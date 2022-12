El youtuber español DjMariio ha aclarado en una entrevista concedida a El HuffPost la polémica que le rodea a él después de que mantuviera en los últimos días un pique con el exfutbolista argentino Kun Agüero.

El exjugador reaccionó primero a un tuit del youtuber mandándolo a “jugar al Fifa” y después, durante la celebración de la selección argentina, se volvió a acordar de él. “A vos, que alentaste por Brasil, Argentina salió campeón del mundo. Somos campeones del mundo, la tenés adentro”, le dijo.

Aunque parece que ambos han hecho las paces, por lo menos por Twitter, DjMariio reconoce que no tiene respuesta a todo lo que ha pasado estos días entre ambos, por mucho que le pregunten por el enfrentamiento. “Realmente no lo sé”, asegura, confesando que cree que broma no ha sido porque si lo fuera se entendería.

“Cuando en la Kings League aparece todo serio y no dice nada y en la celebración de Argentina me menciona otra vez... ya no parece tanta broma”, afirma.

Además, señala que no sabe realmente qué le ocurre y por qué piensa así de él. “El problema es que hay muchos argentinos que no me siguen y no me conocen y están creyéndose que yo iba con Brasil, que soy antiargentino y antiMessi”, indica.

DjMariio también apunta que él “jamás” ha dicho que iba con Brasil en el Mundial por el hecho de que estén Vinicius y Rodrygo. “Se ha picado más y se ha enfadado porque no vaya con Argentina cuando yo simplemente voy con España”, remata.

El Argentina-Paises Bajos como origen del choque

La polémica entre ambos comenzó cuando Argentina eliminó en cuartos de final del Mundial a Paises Bajos en penaltis. El creador de contenido madrileño condenó la actitud de los futbolistas de Scaloni, ya que estos se burlaron de los holandeses para celebrar el pase.

DjMariio subió a su cuenta de Twitter esa imagen sin la necesidad de hacer ningún comentario. Agüero salió a defender a sus compatriotas y mandó al youtuber a jugar al Fifa.

Días después ambos coincidieron en un directo de la Kings League, la liga de fútbol que preside Gerard Piqué y en la que los dos participan liderando un equipo. De nuevo y a pesar de que DjMariio luciera una camiseta de la selección argentina, se volvió a vivir un momento de tensión.

Anda a jugar al fifa vos . https://t.co/NjhLMQWRrv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

“Si hace pelotudeces, me caliento. Yo lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto, pero lo digo acá en la cámara también”, dijo Agüero en ese directo para sorpresa total del streamer, que comentó que no sabía qué le había hecho.

A esta historia aún le quedaban más entregas.

Después de que Argentina ganara en la final a Francia y durante la celebración en la transmisión del canal oficial en Twitch de la Asociación del Fútbol Argentino, Agüero se volvió a acordar de DjMariio: “A vos, que alentaste por Brasil, Argentina salió campeón del mundo. Somos campeones del mundo, la tenés adentro”.

Mario, ya antes de la final, reaccionó publicando una imagen en Twitter en la que firmaba la paz entre ambos. No había obtenido respuesta hasta ahora, con el Mundial ya concluido.

“Ok, paz, DjMariio... Ya terminó el Mundial y somos campeones. Lo que pasó queda atrás. Aunque eso sí, nos vemos en la Kings League”, le ha dicho el exfutbolista.