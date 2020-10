El rector de la Universidad de Sevilla da un 'repaso' a un consejero andaluz y cobra hasta Bertín Osborne

Un fragmento de dos minutos protagonizados por el rector de la Universidad de Sevilla se están compartiendo de forma masiva en redes.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, pronunció un discurso en la apertura del curso académico en el que hubo palabras de agradecimiento para su comunidad universitaria, de bienvenida para los más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla y de defensa del sistema andaluz público de universidades.

Además, lanzó un mensaje crítico y directo al Gobierno de la Junta de Andalucía, de PP y Cs, que estaba representado en el acto por el consejero Rogelio Velasco.

El rector se dirigió directamente al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez, presente en el acto, para recordarle que el sistema andaluz público de universidades es “un sistema robusto, eficiente y valioso. Un sistema leal y somos un recurso potente y útil, que devolvemos multiplicado lo que se invierte en él”.

“Este sistema no merece la desconfianza inicial de sus gobernantes. Y no merece, aun mucho menos, que se le detraiga un montante de 135 millones de euros, de sus remanentes no afectados, que de manera clara reduce su solvencia, aumenta su incertidumbre y disminuye su estabilidad financiera. Mucho menos merece que lea en los rotativos que, de esos remanentes detraídos para atender las urgencias de la terrible pandemia, se empleen once millones de euros para sufragar las cuentas de la RTVA. Tampoco merecemos que aún no hayamos recibido información acerca de la financiación que vamos a recibir de los fondos COVID para la educación superior que, de acuerdo con las informaciones recibidas, debemos emplear antes de que termine este ejercicio”, resaltó.

“Por muy importante que sea El show de Bertín, señor consejero, que es según ABC uno de los destinatarios de esa transferencia, más importante es en mi opinión la educación superior de los andaluces, su desarrollo científico y la capacidad de desarrollo de sus empresas”, ha añadido.

Así, el rector de la US instó al consejero a no desperdiciar la ocasión de defender a las universidades porque, a su juicio, son “el activo más importante que posee en el extenso nombre que su Consejería acuña”. “Defienda que nos devuelvan los 135 millones de euros: lo que han defendido para los ayuntamientos no puede no ser defendido para las universidades. Exija los fondos COVID de educación para sus universidades: es justo y es necesario. Dótenos de un modelo de financiación que suministre certeza, mejore nuestra competitividad y garantice nuestro futuro. Exija un plan plurianual de inversiones que, además de reactivar nuestro sistema, genera un tejido potente de innovación, desarrollo y emprendimiento. Y cuente con nosotros”.