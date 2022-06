La vuelta de los festivales dos años después: entre contratiempos y récords de asistencia

Una serie de catastróficas desdichas en un sector preparado

“Creo que tanto ha habido mucho público, quizás demasiado, como que por otro lado, la gente se tiene que volver a acostumbrar a esta nueva situación”, explica. “Hay gente que tenía muchas ganas de que esto llegara, pero hay gente que todavía tiene reticencias a verse rodeado de mucha gente en ciertos espacios. Ha cambiado el escenario, ya no hay una pandemia como había antes, aunque no haya desaparecido”, detalla.

“Te da un poco de pena porque quieres que el festival fluya perfectamente y trabajamos tres años para que eso no pase”, señala. “Es cierto que ha pasado una cosa que es nueva y es que está fallando el personal de hostelería a la hora de llegar a su puesto de trabajo. Nos faltaron camareros y estoy viendo que es una experiencia que se ha repetido en otros festivales”, explica. “Esa parte la tienes complicada de solucionar, aunque lo hicimos el primer día a última hora y el resto no hubo problemas”, indica.

Público con las pilas cargadas

Esto no ha repercutido tanto en que se extingan como en la dificultades de los organizadores. “Hay un exceso de demanda de materiales, que no hay hierros, no hay escenarios, no hay cables… Quien no haya planificado con tiempo y está la cosa muy complicada para contratar personal”, explica Díez, quien recalca que la oferta es excesiva.