El WhatsApp que le manda su padre al irse a estudiar fuera es ya un fenómeno en Twitter

Septiembre es un mes de reencuentros: los amigos del cole, del trabajo y de la universidad vuelven a verse después de meses en algunos casos. Pero también es una fecha de despedidas.

Son muchos los jóvenes que estos días empiezan la universidad, lo que para buena parte de ellos supone cambiarse de ciudad y separarse por primera vez de sus padres.

La usuaria de Twitter @liyulopez_, que se ha ido a estudiar a Granada, es una de ellas. Su caso se ha convertido en las últimas horas en todo un fenómeno de Twitter porque ha compartido en esa red social un pantallazo del maravilloso mensaje que le ha enviado su padre por WhatsApp.

Todo un chute de motivación, amor y comprensión para comenzar el curso. “Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra”, empieza diciendo.

El padre de la joven subraya que “lo importante es saber qué es lo que uno quiere”: “Yo lo que sé es que te voy a echar mucho de menos. He subido a la habitación y la he visto tan vacía que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena cosas por todas partes como siempre porque eso querría decir que sigues aquí”.

“Pero ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí, que esa es tu vida. Te quiero”, remata el padre en su mensaje.