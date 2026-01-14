Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Entra en una "cafetería de especialidad" de Vitoria con un carro de bebé y lo que le dicen provoca un escándalo: "Me he sentido menospreciado"
Virales
Virales

Entra en una "cafetería de especialidad" de Vitoria con un carro de bebé y lo que le dicen provoca un escándalo: "Me he sentido menospreciado" 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una cafetería de especialidad.
Una cafetería de especialidad.GETTY

Acudir a una cafetería con un carrito de bebé empieza a convertirse en una actividad de riesgo en España. En abril se hizo célebre lo que le pasó al cliente de un establecimiento, que al ir a pagar su consumición se encontró con un cobro de 1,20 euros por el concepto titulado 'carrito bebé'. 

Eso sería ilegal de acuerdo al artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que señala que el cliente debe ser informado previamente del sobrecoste y además se debe solicitar su consentimiento expreso.

Ahora, al usuario de TikTok @elgastronautaalaves le ha pasado algo también llamativo cuando ha entrado en una "cafetería de especialidad" del centro de Vitoria. Según describe, su hija tiene solo un mes y, lógicamente, va en carro. 

"Según he entrado para desayunar me dicen que el carro se tiene que quedar fuera, que no puede entrar en las instalaciones. Claro, les he dicho que la niña tenía un mes y que, aparte, el carro tiene mis pertenencias y no me apetecía para nada que se quedaran fuera y les he dicho que no podía ser", explica.

"Me han dicho que esas eran las normas"

La respuesta de los hosteleros: es lo que hay. "Bueno, pues ni cortos ni perezosos me han dicho que esas eran las normas, que ellos trabajan así y que no podían hacer nada. Me he tenido que ir, me he sentido un poco vulnerable, un poco menospreciado, un poco mal por lo que ha sucedido", admite el usuario.

"Tengo varias dudas: la primera es si a nivel legal es así, si ellos tienen todo el derecho a negarme entrar con un carro. Mi siguiente duda es, si lo mismo que no puedo entrar yo con un carro, entiendo que tampoco podría entrar alguien con sillas de ruedas", señala.

Qué dice exactamente la ley

En España existe el derecho de admisión, regulado por una normativa estatal básica y leyes autonómicas. La norma estatal básica es el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que reconoce que los titulares de locales pueden admitir o no a personas, pero prohíbe expresamente la admisión arbitraria o discriminatoria.

  • Reconoce que los titulares de locales pueden admitir o no a personas.
  • Pero prohíbe expresamente la admisión arbitraria o discriminatoria.
  • Exige que las condiciones de acceso sean objetivas y públicas.

Cuáles son los límites de la ley

Es evidente que el derecho de admisión no ampara exclusiones por razón de maternidad/paternidad o situación familiar porque no es objetiva, ni proporcional, ni se prohíbe en todos los casos, incluso cuando no hay problema real y produce discriminación indirecta.

Únicamente tendría cabida no dejar entrar un carro en determinadas circunstancias, e incluso en esos casos el local debería dar una opción razonable, como plegarlo o guardarlo en otra sala

  • Si local está completo.
  • Si carrito bloquea una salida de emergencia o pasillo obligatorio.
  • Si existe un riesgo real y concreto para la evacuación.
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 