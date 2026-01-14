Carlos Baute publica un vídeo con una canción sobre Maduro: en la letra no se corta lo más mínimo

La detención por parte de Estados Unidos del ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, en la madrugada del pasado 3 de enero ha provocado un shock tremendo a nivel mundial y se ha convertido en una de las noticias más importantes del 2026.

Al cantante venezolano Carlos Baute fue uno de los primeros en celebrar la detención de Maduro a través de su cuenta de X con un vídeo en el que decía lo siguiente: "Los venezolanos sin dormir. Al fin. El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".

Baute aseguró que "todos los cambios profundos duelen, sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma". "A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible", escribió el cantante.

Además, Baute escribió lo siguiente: "Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!".

Desde entonces, Baute ha estado muy pendiente de la situación de su país, que hasta el momento ha seguido con la proclamación como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro.

La letra de la canción que baila Carlos Baute

El artista ha ido compartiendo diferentes tuits para mostrar el apoyo a la población, aunque el mensaje que más ha llamado la atención ha sido el de este miércoles, cuando ha compartido un vídeo de él bailando con una canción con la siguiente letra.

¿Dónde está China?

¿Dónde está Rusia?

¿Por qué no actuaron?

¿Cuál es la excusa?

Maduro está en una cárcel federal

Y ahora me pregunto

¿Los comunistas dónde están?

¿Dónde están los comunistas que lo iban a ayudar?

¿Dónde están los que a los gringos los iban a enfrentar?

Las peticiones de Baute para liberar los presos políticos

Otros tuits que ha publicado estos días tienen que ver con la liberación de los presos políticos que hay en Venezuela. Durante estas dos semanas, ha publicado los siguientes mensajes en X respecto a este tema: