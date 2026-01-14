Jordi Évole se moja sobre si Pedro Sánchez aguantará hasta 2027 y deja este recado a Ayuso sin nombrarla

El periodista Jordi Évole opina en estos términos de Pedro Sánchez y aprovecha para mandar un recado a Isabel Díaz Ayuso

Jordi Évole ha concedido una entrevista a El País, donde ha repasado la actualidad política en clave nacional e internacional. El periodista y presentador de laSexta no ha esquivado ningún tema, e incluso ha hablado sobre si habrá elecciones antes de 2027.

Pero lo más llamativo de la entrevista es lo que ha dicho de Pedro Sánchez. Del presidente del Gobierno, Jordi Évole ha asegurado que nunca habíamos tenido uno "tan odiado por un sector de la población".

Y ha ido más allá, pues cree que buena parte esa aversión al jefe el Ejecutivo tiene su origen en la capital de España. "Les han adoctrinado en el odio a Pedro Sánchez. Es algo que me sorprende mucho en Madrid, es tremendo", ha señalado Jordi Évole, haciendo lo que parece una referencia al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.3

"Pedro Sánchez está muy curtido"

Preguntado por si habrá elecciones antes de 2027, Jordi Évole ha preferido ser más cauto. "Con Pedro Sánchez nunca puedes hacer un pronóstico, porque te equivocas. Yo he tenido la suerte de conocerle en momentos muy complicados", ha apuntado.

Al hilo de esto, el presentador opina que actualmente el presidente el Gobierno está "muy curtido", aunque ha reconocido que al principio "fue un candidato muy acartonado". Pese a sus reservas, finalmente se ha mojado.

"Si él tiene la idea de que quiere llegar hasta el 27, llegará. Si por el camino pasa algo que él cree que le beneficia para ir a elecciones, irá a elecciones", ha vaticinado el periodista, que este domingo vuelve a laSexta con la nueva temporada de Lo de Évole.

Sobre Donald Trump: "Reúne todo lo malo"

En la entrevista Jordi Évole también ha hablado sobre Donald Trump y sus últimas declaraciones y amenazas veladas. "Nos podíamos imaginar que la cosa podía ir dura, pero no tan dura", ha comentado en El País.

"El pueblo le ha dado el poder a una persona insensata, egocéntrica, egoísta, mala persona, y que hace bullying. Reúne todo lo malo. Igual lo único bueno es la transparencia que tiene al hacerlo, porque no engaña: lo que dice, lo hace", ha afirmado el periodista.

Jordi Évole ha ahondado en el "momento histórico" que estamos viviendo, que en su opinión "somos incapaces de calibrar". "Cuando vives la historia en directo, no eres muy capaz de sacar conclusiones sobre lo que está pasando. Con los años, esta década de los veinte del siglo XXI tendrá muchas páginas en los libros de historia", ha asegurado.

También tiene para Julio Iglesias

Al periodista de laSexta también le han preguntado por las informaciones de Julio Iglesias, que ha sido denunciado por dos ex trabajadoras, que le acusan de cometer presuntas agresiones sexuales.

"Me parece que la investigación de elDiario.es es increíble, un trabajo periodístico de primer nivel, a nivel mundial. Los testimonios de las mujeres son durísimos. Y es muy difícil que una mujer pobre dé ese paso para dar su testimonio", ha opinado Jordi Évole.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Las informaciones desveladas por elDiario.es han provocado un terremoto mediático que ha trascendido a la prensa internacional. Julio Iglesias, de 82 años, ha sido acusado por dos mujeres que trabajan en sus mansiones de cometer presuntas agresiones sexuales contra ellas. Pero no es el único delito del que se acusa al artista.