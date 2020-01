🔴EN DIRECTO: Segunda votación del debate de investidura de Pedro Sánchez

10.18. Echenique confía en que el Gobierno sea “estable”

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en RNE que confía en que el gobierno de coalición que se conforme una vez sea investido Pedro Sánchez sea estable y “pueda llegar hasta el final” de los cuatro años de legislatura. “Se abre una época diferente. Por primera vez desde que se recuperó la democracia va a haber un gobierno de coalición y eso exige que hablemos y dialoguemos mucho y que, sin abandonar posiciones y puntos de vista, lleguemos a acuerdos y puntos medios”, ha afirmado.

10.12. Bildu mantiene sus planes

EH Bildu asegura que no tiene plan ‘antitamayazo’ y se abstendrá en la investidura de Sánchez. La portavoz del partido el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha insistido, en sendas entrevistas en Radio Euskadi y Euskadi Irratia, en que el “mandato” que los cinco diputados recibieron de la Mesa Política de EH Bildu y de la militancia consiste en abstenerse en la sesión de hoy, tras lo que ha insistido en que los parlamentarios “no son nadie” para cambiar esa decisión.

9.55. El “precio” de la investidura, según ‘The Economist’

La inminente formación de Gobierno en España no ha pasado desapercibida fuera del país. The Economist no ha dudado en asegurar que la coalición tendrá un precio, y califica de incierto su futuro programático. Este es su análisis.