Sube la foto de lo que vio en plena noche desde su balcón y arrasa con más de 100.000 'me gusta'

Esta madrugada vi una tontería preciosa y no pude evitar sacar esta foto. Sobre las 2 de la madrugada salí al balconcito donde me alojo, vi una pareja de recién casados, iban solos, él se quitó la americana y se la puso a ella, se miraban, se abrazaban... me encantó. pic.twitter.com/b0v5kuQTTR