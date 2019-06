Esta activista por los derechos trans empodera a la comunidad LGTBQ en India

Fotografías de Rahul Dhankani

CALCUTA, India — Sintu Bagui tenía 14 años cuando dejó la escuela y empezó a trabajar en una fábrica de madera contrachapada. Por un dólar al día, transportaba pesadas láminas de madera y hacía tareas de limpieza en turnos brutales de 12 horas. Al final del día, tenía las manos amoratadas y con ampollas, pero era mejor que ir al colegio público al que se suponía que debía asistir.

“Cada vez que iba a la escuela, me moría un poquito”, recuerda Bagui, que se identifica como mujer trans. “No quería usar el baño de los chicos, no quería llevar uniforme de chico, estaba cansada de oír cómo los compañeros y los profesores me hacían bullying por ser un poco chica”.

“El colegio pedía la firma de mi padre y tenía que ser él quien me inscribiera”, cuenta Bagui. “Probablemente sospechaban que mi madre era trabajadora sexual y trataban de impedirme entrar. Pero algunos padres de la escuela protestaron y al final me admitieron”.

“Imagina lo que ocurre en los pueblos, donde no hay un apoyo inmediato cerca y donde la Policía y los residentes son hostiles”, señala Bagui, describiendo lo duro que es para las personas transgénero vivir en sitios pequeños. “La mayoría son pobres y sin educación, y han sido repudiados por sus familias. No han leído de leyes históricas”.

De las fábricas al activismo

Los recuerdos de su época en la fábrica de madera la siguen traumatizando.

“Era tan joven y estaba tan desesperada que apenas me daba cuenta de cómo me estaban explotando”, admite. “Entonces soportaba que los hombres me agarraran el pecho, me pellizcaran el culo, me tocaran mientras se reían y soltaban bromas”.

Pero siguió con el empleo porque necesitaba dinero. Cuando los años de trabajo sexual hicieron mella en la salud de su madre, hubo momentos en que su familia, de cinco miembros, comía poco más que unas tortitas de verduras fritas y un puñado de arroz inflado al día.

Cuando llevaba un año en la fábrica, encontró trabajo en una papelería cerca de su casa, donde conoció por primera vez a un grupo de personas transgénero. Un día, con el pretexto de hacer una entrevista para otro trabajo, Bagui siguió al grupo hasta una casa destartalada donde vivían varias mujeres trans e intersexuales.