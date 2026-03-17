Primera gran baja en las 'filas' de Trump por la guerra en Irán: dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EEUU por su rechazo a la ofensiva

Donald Trump sufre la primera baja en sus filas, o lo que es lo mismo, en su gobierno por la guerra en Irán. El hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, ha anunciado este martes su dimisión alegando su absoluto rechazo al conflicto.

Según ha adelantado Kent no ve justificación objetiva a una guerra que cree se ha iniciado por "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

"Tras una profunda reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto inmediato", ha indicado en una carta dirigida al presidente estadounidense. Ha sido el propio Joe Kent quien la ha hecho pública para dejar claros los motivos de su salida de la Administración Trump.

La baja no es menor, pues Kent era uno de los integrantes del ala más 'dura' del equipo presidencial del republicano, a cuyo equipo llegó tras una carrera en el Ejército, con misiones sobre el terreno en Irán, Yemén y países del norte de África.

Para el ya exresponsable de la estrategia estadounidense contraterrorista "Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense". Por ello incide en que "no puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán"

Su queja no es solo por Irán, ha dejado claro, ya que ve un giro en la política exterior de Trump al que recuerda que rechaza operaciones militares en Oriente Próximo que "arrebataban a Estados Unidos valiosas vidas de nuestros patriotas y agotaban la riqueza y la prosperidad de nuestra nación".

Ese mismo giro ya ha sido advertido y criticado por el sector más trumpista del trumpismo, el del movimiento MAGA, donde no han sentado bien las últimas operaciones militares de Trump, con quejas de que "esto no es lo que hemos votado".

Trump ya no es el mismo, asegura

Kent insiste en las diferencias entre el Trump de la primera legislatura y el de la actualidad, ya que en su anterior mandato "entendió mejor que cualquier presidente moderno" cómo aplicar el poder militar estadounidense "sin arrastrarse a guerras interminables".

De aquel periodo entre 2017 y 2021 pone como ejemplos las operaciones concretas y relámpago para acabar con el comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, o los ataques contra Estado Islámico.

Ahora, por contra, cree que el 47º presidente de EEUU ha caído en la influencia de una "campaña de desinformación" generada por "altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses" para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.