Así puedes consultar tus datos fiscales para la declaración de la renta 2025-2026

Se acerca el momento de revisar el borrador de la renta

Es momento de ir revisando tus datos fiscales de cara a la declaración de la renta 2026. La campaña empieza el 8 de abril para las declaraciones online, así que no puedes dormirte en los laureles. Tienes hasta el 30 de junio para ahorrar dinero gracias a las deducciones fiscales.

Ya sabes que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración de IRPF, sin embargo, es buena idea consultar tu situación fiscal para saber si puedes aplicar desgravaciones y ahorrar dinero.

Hacer esta revisión también sirve para asegurarte de que tus datos son correctos y evitar posibles sanciones. Algunas personas caen en despistes y al final se encuentran con un disgusto de la Agencia Tributaria.

No se trata de un asunto intrascendente. De hecho, observando la información de Google Trends es posible comprobar cómo ha aumentado el interés en las últimas semanas por este trámite.

Así crece el interés por consultar los datos fiscales

La manera más fiable de conocer el interés de los usuarios por un tema concreto es consultarlo en Google Trends. Esta herramienta de Google registra las búsquedas que hacen los usuarios, permitiendo estudiar cómo se consulta un término.

En este caso, el término consultado es "datos fiscales":

Así buscan los usuarios "datos fiscales" en marzo GOOGLE TRENDS

El interés por los datos fiscales ya tuvo picos importantes de búsqueda en febrero, aunque las consultas han aumentado desde el comienzo del mes de marzo, tal y como registra Google Trends. No es de extrañar, ya que la campaña de la renta está a la vuelta de la esquina.

Lo normal es que la curva continúe subiendo a lo largo de las próximas semanas, y que se mantenga arriba durante los primeros días de la campaña de la renta.

Cómo consultar tus datos fiscales

Hacienda te permitirá consultar tus datos fiscales a partir del jueves 19 de marzo.

El proceso es bastante sencillo: tienes que entrar en la web de la Agencia Tributaria y pinchar en la opción Datos fiscales. Para acceder necesitas cl@ve móvil, certificado digital o DNI electrónico.

Una vez dentro de este apartado puedes modificar tu información personal, por ejemplo, tu lugar de residencia y datos del domicilio. También puede revisar tus rendimientos del trabajo y todo lo que tiene que ver con tus finanzas.

Se trata de un buen primer paso para que sepas si te conviene presentar la declaración de la renta, si es que no estás obligado a hacerlo, y también para actualizar tus datos en caso de que sea necesario.