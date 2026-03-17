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Borrell retrata la recogida de cable de su sucesora en la UE con un solo comentario
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Borrell retrata la recogida de cable de su sucesora en la UE con un solo comentario

El ex jefe de la diplomacia comunitaria no se calla ante Kallas. Efectivamente, también contiene alusiones a Pedro Sánchez.

Antón Parada
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Montaje con imágenes de archivo del ex alto representante para la Unión Europea Josep Borrell y su predecesora, Kaja Kallas; con un detalle del presidente de EEUU, Donald Trump, en el círculo.
Imágenes de archivo del ex alto representante de Asuntos Exteriores para la UE Josep Borrell y su predecesora, Kaja Kallas; con un detalle del presidente de EEUU, Donald Trump, en el círculo.Getty Images

El político socialista Josep Borrell, ex alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha vuelto a dejar unas sonadas palabras que aluden a quien tomó su testigo en la actual Comisión de Ursula von der Leyen. Se trata de su sucesora en el cargo y nueva jefa de la diplomacia comunitaria además de vicepresidenta, la estonia Kaja Kallas.

Borrell ha hecho gala de su habitual estilo irónico, pero diplomático, para retratar los vaivenes que han marcado la política en Bruselas en la última semana, a raíz del posicionamiento ante la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Von der Leyen no solo sorprendió con una intervención en la que aseguró que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní", también cuestionó el ordenamiento internacional en el que la Unión siempre ha venido destacando como punta de lanza de cara a forjar nuevos derechos o como garante de los principios básicos del derecho internacional.

"Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo la presidenta de la Comisión, para en 24 horas, tener que retractarse de ese posicionamiento que causó fisuras en la parte socialista del Ejecutivo comunitario. Sobre todo, encarnada en la figura del presidente del Consejo, el luso António Costa.

Kallas, que había venido mostrando una posición tibia en cuanto a la condena de la agresión estadounidense-israelí, también salió ayer a despejar cualquier duda y responder a la demanda de Donald Trump de crear una flota internacional que proteja a petroleros y cargueros en el estrecho de Ormuz. Dijo que "esta no es la guerra de Europa", pero tras haber constatado que "nadie quiere participar activamente en esta guerra" y que "nuestra prioridad es la distensión y la libertad de navegación".

"Me alegro": un corte con ironía y tirando de Pedro Sánchez

En declaraciones a su llegada para la participación en un acto de Madrid Foro Empresarial, Borrell ha declarado ante la prensa sobre el giro que se dio en la Comisión. Le ha dejado un mensaje a Kallas -con quien es patente y público que no coincide con parte de sus políticas y de su gestión del cargo-, en forma de un corte irónico. "Me alegro de que lo descubra", ha dejado caer, en referencia a la frase de que "esta no es la guerra de Europa". 

Borrell también ha aprovechado para recordar que no hubo fisuras a la hora de condenar las campañas militares de Washington y Tel Aviv en lo que a la postura española se refiere, lo que ha supuesto una alusión a Pedro Sánchez. "La posición española es la correcta y Sánchez ha hecho muy bien desde el principio. Es decir, esta guerra no nos la podemos permitir", ha esgrimido. 

Cabe recordar que los tira y afloja entre Kallas y Borrell vienen de lejos y tienen mucho que ver con otro conflicto de Oriente Próximo y Oriente Medio, las intervenciones y ocupaciones de Israel sobre los enclaves palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania. Kallas, molesta por las comparaciones de su tono con Tel Aviv y el de Borrell, llegó a afirmar que "he conseguido más con Israel de lo que mi predecesor consiguió nunca". También expuso que las formas de Borrell no eran el camino para lograr nada de Israel: "Se puede ser más contundente con el lenguaje, pero entonces Israel deja de hablar con la UE, tal como sucedió con mi predecesor".

"¿Qué se consigue con ese lenguaje más fuerte? ¿Conseguiremos que dejen de matar si usamos un lenguaje más duro y ponemos sobre la mesa propuestas que los Estados miembros no van a aprobar?", se preguntaba Kallas, quien no logró ni reunir apoyos suficientes a una sanción en forma de la suspensión parcial del acuerdo de asociación de la UE con Israel. Días más tarde de aquella reflexión de Kallas, Borrell describió como una "broma" las medidas de presión al Gobierno israelí y fue cristalino: "Llegan 40.000 muertos tarde".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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