Santiago Segura define a España como un "país muy socialista": así lo justifica

El actor y director Santiago Segura ha regresado a los cines de toda España con la película Torrente presidente, que estrenó este pasado fin de semana con los cines a rebosar de gente. La premier de la película, como no es habitual ver, la hizo este lunes, una vez la película ya había podido ser vista por el público.

Durante la alfombra roja, que se celebró en los Cines Callao de Madrid, Segura tuvo tiempo para mandar un mensaje a la clase política actual española pidiendo una mayor unidad y cooperación en busca de políticas comunes que beneficien a todo el mundo.

"Echo de menos que los políticos piensen más en el votante. Deberían no polarizar tanto y no pensar en cabrearnos, sino en complacernos, en no dividirnos y, sobre todo, en buscar soluciones", comenzó diciendo en los micrófonos de Europa Press.

Segura apuntó que "el país tiene problemas y hemos contratado a esta gente no para que se peleen". "Unos dicen que 'usted se subió a un barco con un narco’ y otros le responden que 'su hermano robó no sé qué’. Y claro, ¿a mí qué me interesa eso?", se preguntó.

"¿Por qué no hablan de las pensiones, que son difíciles de poder pagar? A ver cómo lo podemos hacer, proponer una cosa, decir que esa propuesta no, mejor esto otro, etc", remató.

El experimento Jordi Évole

Segura reconoció sentirse "harto" de ver la división y puso de ejemplo al periodista y presentador de laSexta Jordi Évole para comprobar que no existe esa división como tal.

"Parece que nos odiamos con este rollo guerracivilista. Jordi Évole, que es un genio, hizo hace mucho, en Salvados por la campaña, un discurso que lo leyó en un meeting de izquierdas y luego en uno de derechas, y lo sacaron a hombros de los dos sitios. ¿Qué os parece eso? La gente realmente no es tan diferente", afirmó.

Finalmente, acabó reflexionando con que "nos quieren hacer pensar que no somos iguales, pero sí lo somos porque queremos que la familia esté bien, tener trabajo, etc".

"España siempre me ha parecido un país muy socialista"

Además, también sentenció Segura que España siempre le ha parecido un país con un perfil socialista debido a la defensa que hay de los servicios públicos en comparación con otros países.

"España siempre me ha parecido un país muy socialista, en el sentido de que estamos muy orgullosos de la salud pública, sanidad, educación pública, etc. No he visto a nadie decir que quiere que sea como Estados Unidos que si me caigo en la calle y no tengo una tarjeta de crédito me muero, eso no lo he visto", concluyó el actor.