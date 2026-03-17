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Rosalía arranca en Lyon su gira mundial y la prensa francesa se fija en lo que pasó entre el público
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Rosalía arranca en Lyon su gira mundial y la prensa francesa se fija en lo que pasó entre el público 

Acaban con una frase que resume bien todo lo que piensan de ella.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La cantante Rosalía, en los Brit Awards.
La cantante Rosalía, en los Brit Awards.GETTY

Rosalía comenzó este lunes en Lyon (Francia) la gira de su cuarto disco, el místico Lux, y la prensa de esa ciudad se ha hecho eco de forma muy extensa de la actuación de la artista catalana.

El diario Le Progrès, uno de los principales de la localidad, se ha fijado en concreto de lo que ocurrió entre el público durante el concierto y afirma que la gente allí entró "literalmente en trance".

"El concierto de dos horas, sin teloneros, comienza con gran pompa, cuando Rosalía, vestida de bailarina, emerge de un palco. Una voz angelical, una presencia escénica increíble, una profunda sinceridad, una orquesta en el centro a la que se une con frecuencia…", describe el rotativo francés: "El público está, literalmente, en trance. Ya cante en 13 idiomas en su último disco o en español, las letras se traducen y se despliegan sobre ella", dice.

Entusiasmados con las referencias locales de Rosalía

La crónica destaca que Rosalía "también multiplica las referencias y la interacción con el público, con una emoción palpable": "Y el vestuario y la puesta en escena son más logrados que la vez anterior. Hay música clásica, electrónica, todo está presente". 

Además, Le Progrès se muestra entusiasmado con las referencias que Rosalía hizo sobre la ciudad durante el concierto: "Lyon, te amo, es mi primera vez aquí", "No tengo muchos vicios, no hago locuras, pero prefiero el blanco al tinto" (antes de lanzarse al Sauvignon Blanc). "Esta es una noche importante para mí, la primera de la gira Lux y mi primera en Lyon." "¡Fue increíble, incluso mejor de lo que habíamos soñado!".

El final del artículo deja bien a las claras el entusiasmo que la artista ha provocado en la ciudad: "Después, ofrecerá dos conciertos en París (el 18 y el 20 de marzo en el Accor Arena) antes de continuar su gira mundial hasta septiembre. Y para siempre, todo empezó en Lyon. Lyon te quiere, Rosalía".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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