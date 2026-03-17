Rosalía arranca en Lyon su gira mundial y la prensa francesa se fija en lo que pasó entre el público 

Rosalía comenzó este lunes en Lyon (Francia) la gira de su cuarto disco, el místico Lux, y la prensa de esa ciudad se ha hecho eco de forma muy extensa de la actuación de la artista catalana.

El diario Le Progrès, uno de los principales de la localidad, se ha fijado en concreto de lo que ocurrió entre el público durante el concierto y afirma que la gente allí entró "literalmente en trance".

"El concierto de dos horas, sin teloneros, comienza con gran pompa, cuando Rosalía, vestida de bailarina, emerge de un palco. Una voz angelical, una presencia escénica increíble, una profunda sinceridad, una orquesta en el centro a la que se une con frecuencia…", describe el rotativo francés: "El público está, literalmente, en trance. Ya cante en 13 idiomas en su último disco o en español, las letras se traducen y se despliegan sobre ella", dice.

Entusiasmados con las referencias locales de Rosalía

La crónica destaca que Rosalía "también multiplica las referencias y la interacción con el público, con una emoción palpable": "Y el vestuario y la puesta en escena son más logrados que la vez anterior. Hay música clásica, electrónica, todo está presente".

Además, Le Progrès se muestra entusiasmado con las referencias que Rosalía hizo sobre la ciudad durante el concierto: "Lyon, te amo, es mi primera vez aquí", "No tengo muchos vicios, no hago locuras, pero prefiero el blanco al tinto" (antes de lanzarse al Sauvignon Blanc). "Esta es una noche importante para mí, la primera de la gira Lux y mi primera en Lyon." "¡Fue increíble, incluso mejor de lo que habíamos soñado!".

El final del artículo deja bien a las claras el entusiasmo que la artista ha provocado en la ciudad: "Después, ofrecerá dos conciertos en París (el 18 y el 20 de marzo en el Accor Arena) antes de continuar su gira mundial hasta septiembre. Y para siempre, todo empezó en Lyon. Lyon te quiere, Rosalía".