La marina ucraniana lidera por primera vez en la historia de la OTAN un equipo con unidades españolas y 'hunde' una fragata aliada antes de que nadie detectara sus drones

Soldados de la Brigada 93 ucraniana manipulando una unidad de dron militar con fibra óptica en Donetsk (Ucrania).

La marina ucraniana ha liderado por primera vez en la historia un equipo dentro de un ejercicio de la OTAN. Y lo hizo con un resultado que ha llamado la atención dentro de la Alianza: el grupo que dirigía, actuando como fuerza "enemiga", logró "hundir" una fragata aliada durante una simulación antes de que nadie detectara sus drones.

El ejército ha dejado una conclusión ya conocida para los estrategas militares: los drones navales baratos y rápidos pueden suponer una amenaza real para las flotas tradicionales si no se detectan a tiempo.

Un ejercicio naval que expuso debilidades



En el enfrentamiento participaron decenas de unidades navales, aviones y sistemas no tripulados. El objetivo era recrear escenarios realistas de combate naval, como la protección de puertos, escoltas de convoyes o ataques contra flotas enemigas.

Los equipos se dividieron en dos bandos:

"Azules" : fuerzas de la OTAN.

: fuerzas de la OTAN. "Rojos": el equipo que actuaba como enemigo y que estuvo coordinado por Ucrania, con participación de unidades estadounidenses, británicas, españolas y de otros países.

En los cinco escenarios simulados, el equipo "rojo" logró imponerse. Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante un ataque simulado contra un convoy. Los drones marítimos del equipo dirigido por Ucrania alcanzaron una fragata tantas veces que, en un combate real, el barco habría quedado hundido.

Según la fuente ucraniana citada por F.A.Z., lo más preocupante fue la falta de detección: "El problema no era que no pudieran detenernos. Ni siquiera habían visto nuestras armas".

La simulación utilizaba una regla simple: si un dron lograba apuntar a un sistema crítico del barco —por ejemplo, el radar— antes de ser detectado, se consideraba que el ataque habría tenido éxito en combate real.

En el caso de la fragata, los drones lograron marcar sus objetivos antes de que la tripulación pudiera localizarlos.

Los drones Magura V7, clave del ejercicio



Ucrania llevó al ejercicio uno de los sistemas que más ha utilizado en la guerra del mar Negro: los drones navales Magura V7 (MV7).

Se trata de pequeñas lanchas no tripuladas de alta velocidad que pueden emplearse para distintas misiones:

Reconocimiento y vigilancia.

Ataques con carga explosiva.

Uso de ametralladoras o armamento ligero.

Ataques contra radares o sensores enemigos.

Estas embarcaciones se controlan a distancia y pueden acercarse al objetivo a gran velocidad, lo que complica su detección.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, Ucrania ha convertido estos drones en una de sus principales armas navales, especialmente porque su flota convencional es muy limitada.

Uno de los casos más conocidos fue el hundimiento del crucero ruso Moskva, buque insignia de la flota del mar Negro, en abril de 2022. Desde entonces, Rusia tuvo que trasladar su base principal desde Sebastopol (Crimea) hasta Novorossiysk.

Incluso en ese puerto, Ucrania logró atacar un submarino ruso con un dron submarino en diciembre de 2024, según informaciones difundidas por medios internacionales.

La OTAN habla de un "hito histórico"



Un portavoz de la OTAN confirmó que es la primera vez que la marina ucraniana lidera y coordina una fuerza opuesta dentro de un ejercicio de la Alianza.

La organización calificó el hecho como "un hito histórico", ya que refleja el creciente papel de Ucrania dentro de los entrenamientos militares occidentales.

Según la OTAN, el liderazgo ucraniano aportó experiencia de combate real, algo especialmente valioso porque el país lleva más de dos años enfrentándose a Rusia en un conflicto de alta intensidad.

El objetivo del ejercicio era precisamente analizar nuevas tácticas y amenazas, sobre todo las relacionadas con sistemas no tripulados. La experiencia ucraniana en el campo de batalla está acelerando el desarrollo de nuevas capacidades dentro de la OTAN para contrarrestar ataques con drones.

No es la primera advertencia



No es la primera vez que los aliados se sorprenden con las capacidades de Ucrania en este terreno. En otoño de 2024, durante el ejercicio Hedgehog en Estonia, un pequeño grupo de especialistas ucranianos en drones logró inutilizar dos batallones de la OTAN en una simulación.

Según fuentes citadas en Bruselas, los militares aliados quedaron "impactados" por lo poco preparadas que estaban algunas unidades para la guerra de drones. Uno de los problemas detectados fue la alta visibilidad de los puestos de mando de la OTAN, que podían localizarse fácilmente mediante drones de reconocimiento.

La lección que extraen ahora los estrategas es que la guerra moderna está cambiando más rápido de lo que muchas doctrinas militares habían previsto. Los drones baratos, autónomos y difíciles de detectar están transformando el equilibrio naval y terrestre, obligando a replantear tácticas que llevaban décadas prácticamente intactas.