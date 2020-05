Gabriel Rufián fue entrevistado por Thais Villas este jueves en El Intermedio, el programa que presenta El Gran Wyoming en laSexta. El diputado de ERC confesó que había sufrido un problema físico al inicio de la cuarentena y que todavía le molesta.

“Haciendo una sentadilla, me hice daño en una costilla. Aunque no fui al médico creo que me hice una fisura porque estuve diez días parado y a día de hoy todavía algún gesto me duele”, explicó el catalán.

Rufián aseguró que está aprovechando la cuarentena para hacer deporte a diario en su casa: “Empecé con los típicos vídeos de gimnasia, pero me agobiaba bastante porque era muy motivador todo y me agobiaba y entonces me puse a correr”.

“Tienes un poco síndrome de hámster porque das vueltas al mismo circuito, pero me ponga la radio y a pensar discursos y da para mucho la hora en la que estoy dando vueltas”, añadió.

El catalán, a pesar de asegurar que su estado físico es “lamentable y la decadencia total”, aseguró que está comiendo mejor en su casa que lo que lo hace en el Congreso y que ha perdido siete kilos.

En cuestión política, Rufián criticó las declaraciones que hizo la portavoz de la Generalitat en las que decía que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos.

“Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie. Más allá de las ideologías, las banderas y los ideales, decir según qué cosas en según qué momento es una burrada”, afirmó.