¿Hablamos de sexo o de sexualidad? 'Golfa' y 'Los mojigatos'

Coinciden en la cartelera dos obras cuyo tema es el sexo. Golfa, escrita y dirigida por José Padilla en el Teatro Galileo y Los mojigatos de Anthony Neilson, dirigida por Magüi Mira en el Teatro Bellas Artes. Dos obras que plantean un tema que todavía no se tiene resuelto como sociedad. Una sociedad en la que el sexo lo ocupa todo. Y, aunque es una casualidad, en el sentido de que no estaba preparado, es muy interesante que hayan coincidido estas dos comedias. Porque viendo y escuchando los barros de Los mojigatos se entienden mucho mejor los lodos de Golfa y viceversa. De tal manera que debería haber un abono para ver las dos.

Los mojigatos es la historia de un matrimonio, aunque no están casados, que llevan catorce meses sin hacer sexo. Lo que coloquialmente se entiende sin que él se la meta. Y ella ya no puede más. Porque, una mujer de hoy que se precie, lo que quiere es que le den lo suyo, que la empotren. Cuando dice esto la excelente actriz Cecilia Solaguren aparecen en sus maneras las de aquel personaje en el que se eternizó Lina Morgan en el final de su carrera. Aquella solterona que buscaba desesperadamente galanes chulapones y castigadores para echarse en sus brazos. Personaje con el que hizo reír a tantos y tantos espectadores.

Frente a ella, Gabino Diego recurre a su sempiterno rol de zangolotino, papel que borda, para crear un personaje masculino que es un manojo de nervios y excusas ante la avalancha de mensajes #MeToo. Mensajes que le paralizan a la hora de acostarse con la propia o de hacer según qué cosas en la cama, no sea que se le acuse de acosador, violador y prepotente macho. Sequía sexual que él ha lidiado con el accesible porno en Internet para hacerse unas cuantas pajillas por aquí y por allá. El caso es que no se le pone dura con la propia, a la que dice querer mucho, y a la que no quiere violentar si se muestra como el hombre que es. Y recurrir a la farmacopea le parece muy arriesgado por eso de que le pueda dar un infarto, cuando el porno de la Red pone de manifiesto que físicamente pasarle no le pasa nada.