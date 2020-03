Como ya nos ocurrió con la saga de El Señor de los Anillos, no hay dos sin tres, así que espero cerrar el círculo con este artículo para resolver todas las dudas acerca del DIU, ese dispositivo que millones de mujeres en el mundo llevamos en nuestros úteros, y espero que no pase como con La guerra de las galaxias”, que necesitó de nueve películas para cerrar la historia completa.

La palabra DIU puede llevar a pensar en instrumentos de tortura ante la imagen de todos los tipos que se han puesto a lo largo de la historia a aquellas que no deseaban tener hijos y que, por otro lado, me parecieron muy valientes. Hoy en día, con toda la información y variedad de que disponemos, cuesta muy poco tranquilizar y hacer partícipe a la usuaria de algo que le va a dar muchas alegrías.

Para empezar, la subida al potro ya supone un agobio que sumado a la vergüenza o al miedo ante lo desconocido, pueden acabar convirtiendo una exploración ginecológica en una visita al “pasaje del terror”. Como la chica que el otro día me decía cómo su amiga, para “animarla”, le insinuaba que el dolor al ponerse el DIU es “como si te apuñalaran”. A ver, esa sensación ni la he tenido, ni espero tenerla, pero por mucha conversación que yo le dé y aunque esté sonando La chica de Ipanema, el reto de ponérselo debería aumentar nuestra productividad.

En el caso de los DIU con hormona, se forma una barrera de moco que atrapa esos hilos, de forma que la pareja puede entrar sin miedo a pincharse. Con los de cobre, aunque no se forme esa trinchera, se acoplan al cuello y no deberían causar ninguna molestia. Cuando se han cortado demasiado a ras, el problema puede estar al intentar sacarlo y no encontrar de dónde estirar y, entonces, sean necesarias unas pinzas más estrechas. Así que lo ideal es dejarlos a 2-3 cm del cuello para que plegaditos no molesten a nadie.