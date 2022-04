Todos los ganadores de Eurovisión desde su creación

Cinco territorios europeos (teniendo en cuenta que Israel y Australia también participan ) se meten de lleno en la quiniela para ganar, incluso antes de celebrarse las semifinales: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España, que forman el Big Five , el grupo que entra directamente en la final por ser quienes más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la asociación de radiodifusoras públicas que organiza el evento.

Ganadores de Eurovisión por países y por idioma

Malta ha corrido peor suerte, con las cifras más negras: es el país que no ha ganado nunca pese a que ha sido finalista más veces que cualquier otro. En definitiva, 38 batacazos se ha llevado la isla.

Artistas que impulsaron su carrera tras ganar Eurovisión

Curiosa es la historia de Raphael, que impulsó su carrera gracias al Festival, no por triunfar en él, sino por no haberlo ganado. En 1966 fue el representante de España con Yo soy aquel, tema con el que quedó en la séptima posición. Media Europa puso el grito en el cielo porque ese joven español, al que la prensa extranjera definió como “la gran víctima de Eurovisión” no ganara. Y de ahí, a convertirse en un ídolo de masas internacional.