Hosteleros que desmontan el mito de Ayuso como su ‘patrona’

Lo que pasa es que, aparte de la solidaridad que ha recibido de muchas personas, hay otras que no se lo han tomado tan bien, y a través de mensajes en redes han acusado a los dueños de La Lata de ser unos vagos y no querer trabajar. “No es que queramos estar cerrados; obviamente, no queremos que haya un virus”, exclama Belén. “Si alguien quiere saber la verdad, que vengan y que pregunten a la gente del barrio si somos unos vagos”, dice.

“Hay una falsa concepción de que la Comunidad de Madrid ha ayudado a la hostelería sólo por el hecho de dejarla abrir en condiciones que realmente no son óptimas para nuestro trabajo”, sostiene Pamela. “Nuestra posibilidad de trabajar se ha visto reducida y no se nos ha compensado”, lamenta.

No hay que irse muy lejos de La Lata para encontrar a otros hosteleros que piensan como ella. Pamela, dueña del bar Calvario, calcula que podrá aguantar como mucho tres meses más con su local abierto si las circunstancias no cambian. Hasta ahora ha ido tirando de sus ahorros, pero “el dinero que tenía guardado también se acaba”, dice. El 50% de aforo con el que puede abrir su bar —75% en caso de tener terraza— no le llega para mantenerse si no puede acceder a otras facilidades.

Madrid, la única comunidad que todavía no ha dado ayudas directas a la hostelería , se escuda en que la mejor ayuda es permitir que abran los bares y restaurantes. Para muchos hosteleros, esto no basta.

Tanto Belén como Pamela conocen casos cercanos de negocios que “se han caído por el camino” en esta pandemia, en la Comunidad de Madrid, “porque quizás no les han dejado poner alguna mesa fuera o porque no les han dado ni cien euros de ayuda”, cuenta Belén, o porque “esperaron un par de meses las ayudas pero no llegaron, y no pudieron soportarlo”, añade Pamela. Ninguna de ellas ha podido acogerse a ayudas más allá de la prestación por cese de actividad que se dio a los autónomos durante los tres primeros meses de estado de alarma. “Pero de la Comunidad de Madrid, ninguna. Las que ofrecieron, si se ofrecieron en algún momento, eran prácticamente imposibles de alcanzar”, cuenta Pamela. “No es oro todo lo que reluce”, apostilla Belén.

Pamela lo intentó en junio solicitando al Ayuntamiento un permiso para poder poner un par de mesas fuera, a modo de terraza. Le contestaron ocho meses más tarde, en febrero de este año, con una respuesta negativa que, según cuenta, tampoco se correspondía con lo que ella había pedido. “Para tener que esperar otros ocho meses, no he vuelto a hacer el trámite”, se resigna.

Si ahora se mantiene es precisamente gracias a esa baja, y a que pudo negociar el alquiler del local con su casera, que le ha permitido no pagarlo mientras duren las restricciones. “Honestamente, no sé cómo ha hecho otra gente. Pero es que bajo los términos con los que me están dejando trabajar, solamente estoy trabajando para seguir pagando impuestos”, dice. “Pago mis impuestos desde que abrí el bar hace tres años, y parte de esos impuestos van a ayudas. Si gente como [del sector de] los toros recibe ayudas , ¿por qué yo, que quiero seguir trabajando pero no puedo, no recibo algo que me blinde para no tener que seguir sangrando?”, se pregunta el dueño del Astro Zombie.

Pamela tenía una trabajadora que finalmente se ha dardo de baja porque con la prestación que recibía del ERTE no le alcanzaba. En La Lata, han pasado de ser once empleados a ser nueve, dos de ellos todavía afectados por el ERTE. Renzo, del Astro Zombie Bar, siempre ha trabajado solo, pero ahora tiene un empleado que lo cubre mientras él está de baja por paternidad.

“No creo que nadie sea el patrón de la hostelería, ni que ninguna autoridad competente nos haya salvado la vida”, opina Renzo. “Si estás cerrando mi puesto de trabajo, no digo que me des pasta, pero sí algo que me permita seguir comiendo, y eso no ha pasado”, lamenta.

Antes de la pandemia, sus clientes solían llegar en torno a las 11 de la noche, hora a la que actualmente empieza el toque de queda en la comunidad. “Mis horas más fuertes de trabajo están muertas, y no hay forma de readaptar eso. No me voy a poner a vender papas fritas ni ensaladas. El lema del bar es ‘el mejor rock and roll del planeta en el corazón de Madrid’. No te voy a vender la mejor hamburguesa del planeta en el corazón de Madrid”, explica.

Renzo asegura que si sigue abierto es por sus ganas y su impulso, “no porque nadie me haya echado un cable en nada”. “Moví todas las fichas para que el proyecto que tengo siga funcionando incluso así. Pero es dificilísimo”, reconoce.

“Que otros sitios lo estén haciendo como el ojete no quiere decir que aquí se esté haciendo bien”, argumenta el propietario del Astro Zombie. “Y no me dejo engañar. No te voy a aplaudir para que me des chuches, como cuando se las das al perro. Respeto la posición de cada uno, porque cada negocio es un mundo y cada uno ha peleado su batalla. Pero yo sigo peleando la mía, y seguramente me quedará para rato”, señala.

Renzo es realista con su situación y, aunque cada día le da mil vueltas a las posibilidades de su local, sabe que una de ellas es bajar la persiana. “¿Que si me he planteado cerrar? Por supuesto. Una y mil veces”, contesta. “Lo digo con el dolor de mi corazón, pero si veo que esto no tira, lo cierro. Fin de la historia. No me voy a endeudar”.