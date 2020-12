Iceta se viene arriba y define a Illa como "el Messi de la política"

Así lo ha definido Iceta en una entrevista en en RAC1, en la que ha asegurado que los militantes socialistas están entusiasmados con el cambio: “Esta decisión vuelve a poner al PSC en la lucha por la primera posición y esto hacía años que no pasaba”.

En otra entrevista con Catalunya Ràdio esta mañana, Miquel Iceta ha reconocido que Pedro Sánchez le ha ofrecido responsabilidades, aunque no ha dado detalles.

Se especula con que Iceta podría ser el próximo ministro de Política Territorial y Función Pública, después de que la actual titular, Carolina Darias, pase a ocupar el puesto que deja libre Illa en el Ministerio de Sanidad.

Según ha relatado Iceta este jueves, Sánchez le dijo: “Yo aquí necesito también gente que no esté ligada a tareas autonómicas, sino que se pueda dedicar a política de Estado; pienso que tú podrías ser uno. Piénsatelo muy bien, no sólo en la decisión de hoy sino en los años que vienen”.

“Tengo una vocación de servicio público que no me la acabo”

“A mí me gusta sentirme útil”, ha afirmado Iceta. “Tengo una vocación de servicio público que no me la acabo”, ha subrayado.

El líder del PSC ha explicado que la decisión de que hubiera un candidato alternativo a las elecciones del 14 de febrero la tomó a finales de julio, cuando llegó a sus manos un estudio que indicaba que había votantes que pensaban que él no representaba el cambio que estaban reclamando.

El 16 de noviembre se reunió con Pedro Sánchez en Madrid y acordaron que Salvador Illa podría ser el candidato del PSC, aunque el anuncio no podía hacerse público hasta finales de año, una vez comenzara la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Iceta ha recalcado que no renunció a liderar la candidatura “alegremente”, sino porque estaba “absolutamente convencido” de que Illa tenía más posibilidades de ganar.