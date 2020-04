Isa Serra: “En la sentencia ha habido un interés político”

Un año y siete de meses de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante el intento de frenar un desahucio de una persona discapacitada en el madrileño barrio de Lavapiés en Madrid en 2014. Esta es la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea regional.

No se lo esperaba Serra, que califica de “barbaridad” la sentencia. La parlamentaria va a recurrir ante el Tribunal Supremo y espera que se haga justicia. Ella sigue negando los hechos y rechaza haber lanzado objetos e insultado a los agentes. Lo tiene claro: ve detrás intereses políticos, según confiesa en esta entrevista con El HuffPost.

¿Qué te parece la sentencia condenatoria?

Creo que es totalmente injusta, no hay por donde cogerla. No habría una condena que la hiciese proporcional, sólo cabría la absolución. No la esperaba. Podía esperar una condena más limitada y leve simplemente porque pensaba que podían tener cierto interés en no dejarme limpia del proceso, pero que me condenen por delito de atentado y lesiones me parece una barbaridad, teniendo en cuenta cómo ha sido el proceso y el juicio, en el que quedó absolutamente claro que las acusaciones por parte de agentes eran falsas y teníamos una cantidad muy grande de pruebas documentales que indicaban que lo que he sostenido siempre es la verdad.

¿Y por qué crees que se da esa condena de un año y medio de cárcel?

Creo que en este proceso sí que ha habido intereses políticos. Desde el minuto uno quedó demostrado en el juicio, a pesar de que el tribunal ni mucho menos lo ha mencionado en la sentencia, la irregularidad con la que se inició ese procedimiento por parte de la Brigada Provincial de Información. Quedó claro que a mí se me identifica veinte días después, no en el desahucio, no se me detiene. Se me identifica porque llaman a los municipales que sufrieron agresiones, no porque ellos tuviese interés de denunciar sino porque les llaman y les enseñan una foto mía para que indicasen que era una de las personas que supuestamente, según la Policía, había lanzado objetos.