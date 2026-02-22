Detenido un joven de 26 años por dejar en estado crítico a una persona sin hogar en Girona

Una persona sin hogar se encuentra en estado crítico después de haber sido agredida este domingo por la mañana en la vía pública en Girona. El presunto autor, un joven de 26 años, fue detenido poco después por los Mossos d’Esquadra.

Según han informado fuentes policiales a EFE, los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana en el paseo de Olot, en la capital gerundense. Por causas que todavía se investigan, el agresor comenzó a golpear con violencia a la víctima en plena calle.

Alertados por el aviso, los Mossos se desplazaron rápidamente hasta el lugar y sorprendieron al atacante cuando aún estaba agrediendo al hombre. Al darse cuenta de la presencia policial, el joven intentó huir y también trató de agredir a los agentes.

Finalmente, fue reducido y detenido como presunto autor de un delito de agresión y otro de atentado contra la autoridad. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer el motivo del ataque.

Por su parte, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la víctima en el mismo paseo de Olot y posteriormente la trasladaron al Hospital Josep Trueta, donde permanece ingresada en estado crítico.