"¿Pero qué estás diciendo?": Javier Ruiz saca los colores a este 'youtuber' español residente en Andorra

“Estás hablando de que te molesta que el Estado robe y te molesta que este Estado no sea solidario. ¿Qué te parecen 35.000 millones de euros? Porque 35.000 millones de euros es lo que nos ha costado pagar la Sanidad ahora mismo. ¿Qué te parecen 5.000 millones más? Es lo que nos va a costar pagar el paro en lo que viene. Y tú estás hablando de los asesores de uno o del precio de otro. Bien, podemos discutir, pero eso ¿sabes cómo se gana? Se gana votando, no no pagando impuestos. La declaración de patriotismo es la declaración de la Renta y muchas veces palabras vacías. Y los datos que estás dando están mal”.

Ruiz volvió a intervenir, ya desesperado ante las palabras del youtuber: “El Impuesto de Sociedades ha caído casi diez puntos en la última década, ¿pero qué estás diciendo? O sea, estás diciendo cosas que, me da la sensación, con todo el respeto del mundo, de que no tienes los números bien medidos”.

Y se hizo esta pregunta sobre España: ”¿Por qué tú no das libertad en materia de Impuesto de Sociedades y luego a lo mejor recaudas en IRPF? En España no tenemos ninguna de las dos cosas. En España seguimos la vía argentina. O sea, esa no es la vía de los países nórdicos”.

Javier Ruiz ha dado en el clavo: "La declaración de patriotismo es la declaración de la renta". Pero ojo, que esto no va sólo de youtubers. No se nos vaya a olvidar la elusión fiscal de los millonarios de siempre y las grandes corporaciones, que cuantitativamente es mucho más. pic.twitter.com/hLDT5EUxON

Entonces Domínguez pidió a Ruiz que comparase “el índice de libertad económica” de Dinamarca con el de España, un índice que fue creado por Wall Street y que procede del liberalismo económico. Según ese índice, Dinamarca está en el puesto 18 y España en el 68, por delante de otros países europeos como Francia e Italia.

El periodista quiso saber a qué se refería con “libertad económica” y si eso significaba no pagar impuestos. El joven youtuber aseguró que se refiere a “tener un mercado laboral flexible que genere empleo y un entorno fiscal atractivo”.

“Te entiendo”, contestó Ruiz, “entiendo lo que estás diciendo y creo que la solución que estás buscando es la equivocada”. “Uno no soluciona los problemas eludiendo los impuestos. La elusión fiscal no es la solución. La solución es la militancia política. Vas y votas al partido que creas que te representa para que cambie ese sistema fiscal. Pero no pagar impuestos y dejar que los problemas los paguen a los que tú dejas atrás y que son más pobres que tú, eso, se puede llamar de muchas maneras, pero no se llama libertad”.

En otro momento del programa, Ruiz preguntó a Domínguez si no le preocupaba que la lección que pueden aprender los jóvenes seguidores que tiene tanto él como El Rubius, de cuya decisión de irse a Andorra parte toda esta polémica.

El youtuber reconoció que no abrazaba “la utopía de quiero un 0% de impuestos”. Y dijo que su ideal sería que hubiera un tipo máximo de IRPF del 30%, admitiendo que habría que “recortar” y “privatizar”. “Es cuestión de recortar, lo que pasa es que no se quiere recortar”, afirmó Domínguez, quien afirma que “si no comulgas con un sistema y la gente vota más gasto público, eres libre de irte a otro país”.