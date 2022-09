Jesús Calleja recibe este mensaje por llevar a Dulceida a su programa y así de claro responde

El televisivo ha mostrado su alegría en su perfil oficial de Instagram ante la vuelta de los rodajes en una nueva temporada: “Vaya pedazo de programa vamos a hacer aquí”. “Yo no sé nada. A mí me han traído casi todo de sorpresa”, ha desvelado Dulceida.

En Instagram, la creadora de contenido ha publicado una foto junto a Calleja con el mensaje: “Muy fuerte esto. Me voy a Israel con @jesuscallejatv a grabar #PlanetaCalleja que podréis ver en un tiempo en Cuatro! Estoy súper emocionada, con ganas de esta aventura que estoy segura que no voy a olvidar nunca. No me han dicho casi nada de lo que vamos a hacer para que sea sorpresa, os iré contando”.