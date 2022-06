'Juana de Arco en la hoguera' y la sociedad falocrática

Tampoco las voces de las cantantes se ajustan a las expectativas del espectáculo. Ni si quiera la de Marion Cotillard, que no canta, pero cuya prosodia, la forma en la que tiene de decir el texto, está pautada en la partitura. No la ayuda el microfonado que le da una cualidad extraña a su voz. Microfonado necesario para que la música no tape la voz de la actriz. Aunque, como se intuye en alguna crítica musical, cueste entender que una cantante cante sin micrófono y la actriz no tenga la potencia de voz suficiente para que se la escuche sin el mismo