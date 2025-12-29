Un leve movimiento puede ayudarte a escoger las mejores uvas de Nochevieja en el supermercado

En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán. Pocos son los que no reconocerán la primera estrofa de esta canción tan popular de Mecano. A una de las bandas sonoras de este 31 de diciembre le acompañan otras tradiciones como ponerse ropa interior roja o las clásicas 12 uvas para que este 2026 venga cargado de amor, suerte y prosperidad.

"Cuéntalas, no te vaya a faltar alguna". "¡Yo tengo las 12, yo tengo las 12!". "Que nadie se meta todavía una uva en la boca, que son los cuartos". Son solo ejemplos de frases que se pueden escuchar en infinidad de casas españolas mientras unos se pelean por la cadena dónde se van a ver las campanadas, al mismo tiempo que el 'cuñado' de turno aprovecha para hacer un chascarrillo de los suyos.

Toda la preparación de esa cena de Nochevieja perfecta requiere de horas de esfuerzo y dedicación. Las colas de personas ultimando las compras de comida, bebidas y, por supuesto, uvas marcan el ritmo de los días previos a la celebración de fin de año. Y es que en esto de las uvas es complicado acertar sobre cuáles son las mejores.

Hay quienes las prefieren enlatadas y sin pepitas para evitar que un atraganto traicionero no complique la tradición, si bien otros se van hacia las clásicas y miran cada racimo del supermercado con suma atención.

Trucos para escoger las mejores uvas del supermercado

De este modo, en el blog de Frutas Consumer de Eroski insisten en la importancia de agitar suavemente los racimos de las uvas antes de comprarlas. Si el granos permanecen en su sitio, es una buena señal, mientras que si alguno de la uva se desprende es claro indicador de que está demasiado madura. Asimismo, recomiendan comprobar:

Si el racimo está demasiado macizo y los frutos firmes

La piel tiene que se r lisa, de color y tamaño uniforme

De apostar por variedades rojas o negras, no deben presentar ninguna marca verde

Cómo conservar las uvas en perfecto estado hasta la fecha

Hechas estas comprobaciones, una vez adquiridas, señalan que en el frigorífico se conservan en perfectas condiciones durante 15 días, aunque advierten que es necesario sacarlas una hora antes de consumirse si quieres que conserven todo su sabor y aroma.

Asimismo, de tener un gancho, también se pueden colgar del mismo después de haberlas encerrado en una bolsa especial de papel sulfurizado o celofán.