Rusia acusa a Ucrania de atacar una de las residencias de Putin y afirma que "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, junto al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una imagen de archivo

Sube la tensión entre Rusia y Ucrania. Tras la reunión de este domingo entre Trump y Zelenski en Mar-a-Lago en la que el presidente estadounidense aseguró que el acuerdo de paz para acabar con la guerra está "muy cerca", en la tarde de este lunes Moscú ha acusado a Kiev de haber atacado durante la pasada madrugada una de las residencias de Putin.

Como consecuencia de ese supuesto ataque ucraniano, el Gobierno de Rusia ha anunciado que "reconsiderará" su postura en las negociaciones que se encuentran en marcha para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania.

Tal y como recoge la agencia rusa de noticias Interfax, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado que "el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod".

"Esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano", ha recordado Lavrov, quien ha asegurado que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta".

"No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas", ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores ruso.

Zelenski niega las acusaciones: "Es una invención total"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha negado las acusaciones rusas. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario ucraniano ha subrayado que "esta supuesta historia del 'ataque residencial' es una invención total que pretende justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra.

En ese sentido, Zelenski ha afirmado que se trata de las "típicas mentiras rusas" y ha recordado que "Rusia ya ha atacado Kiev en el pasado, incluyendo el edificio del Gabinete de Ministros".

"Rusia está de nuevo en acción, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump", ha alertado el presidente ucraniano.

Nueva llamada entre Putin y Trump

Dejando a un lado esas acusaciones rusas, la otra gran noticia en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania es que, por segunda vez en menos de 24 horas, Trump y Putin han hablado por teléfono.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha informado en la red social X de que "el presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania".

Este contacto telefónico se une al que ambos mandatarios tuvieron este domingo antes de la reunión entre Trump y Zelenski. El propio presidente estadounidense definió la conversación con Putin como "buena y muy productiva".