Roban la caja fuerte del sorteo en el que se podía conseguir un Ferrari, 60 mil euros, motos o viajes  

La Guardia Civil investiga el robo esta madrugada de la caja fuerte que se encontraba anclada en el 'Camión de los Regalos' estacionado en el Complejo Leo en Monesterio (Badajoz), la cual contenía 60.000 euros y alrededor de 2.000 participaciones.

Personas encapuchadas han robado esta caja en la que se guardaba tanto el dinero de los boletos vendidos días antes, a siete euros cada uno, como los que estaban listos para su venta, han informado fuentes de la Guardia Civil.

El conocido como 'Camión de los Regalos' sortea un único regalo valorado en 300.000 euros. En dicho importe se incluye un vehículo Ferrari 458, 59.500 euros en oro, tres motocicletas de las marcas Ducati, Yamaha y KTM y dos viajes internacionales, entre otros objetos.

De hecho, el instituto armado ya analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del camión para dar con los autores del mismo, que portaban capuchas y máscaras. Tras desencajar la caja fuerte, la introdujeron en el maletero de un vehículo con el que emprendieron la huida.

Fuentes de la empresa impulsora de este sorteo han informado a EFE de que la caja contenía 60.000 euros y alrededor de 2.000 boletos de participación, los cuales han quedado anulada de cara al sorteo, que tendrá lugar el próximo 6 de enero.