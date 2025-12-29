Lo que pasa en esta comunidad de vecinos es de no creer: "Una falta grave de convivencia"

Nuevo lío en una comunidad de vecinos. En esta ocasión, por una falta de educación y respeto hacia los demás como pocas se pueden dar en un lugar público. La cuenta de X @LiosdeVecinos se ha hecho eco de un cartel que, colocado en un ascensor, ha denunciado "una falta grave de convivencia "que "puede acarrear consecuencias legales y económicas".

El vecino denunciante de los hechos hace referencia a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Esta norma regula los inmuebles donde confluyen derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes.

Y la razón de que aluda a esta ley hay que buscarla en lo que se ha encontrado este vecino anónimo. Según denuncia en este cartel, "orinar en el ascensor" causa daños y molestias que justifican "sanciones, reclamaciones por daños y posible denuncia a la Policía por actos incívicos que afectan a elementos comunes, aplicando la LPH y ordenanzas municipales de convivencia".

En esta línea, este vecino pide que quien detecte al responsable de esto "informe a la comunidad de vecinos para tomar medidas e informar a la Policía". De sus palabras se deduce que no es la primera vez que en el ascensor se han encontrado con orina. Por ello, este vecino ha decidido tomar medidas y pasar a la acción.

Este vecino no ha dejado escapar la ocasión para contar lo sucedido y poner sobre aviso a otros vecinos que, a buen seguro, habrán detectado también la infracción. "Gracias por vuestra colaboración", dice para concluir su particular denuncia.

En los ascensores de las comunidades a menudo se encuentran carteles en los que se denuncia infracciones, ruidos molestos o malos olores. Colocarlo en un lugar de uso público, como ha hecho también esta persona anónima, permite al resto de vecinos ser partícipes de la denuncia y, en el mejor de los casos, encontrar al responsable de aquello que cause molestias en el edificio.