Julia Otero se aleja de las bromas y lanza este poderoso mensaje sobre Shakira

“El tema del día está fuera de los boletines informativos. Eso sí, dentro de todas las conversaciones de café. Me refiero a la nueva canción de Shakira. Puede que no sea la mejor pieza de su discografía pero que una artista con el corazón roto se desahogue en sus composiciones no es ninguna novedad. Eso sí, hay quien le pone más peros porque es una mujer quien lo hace”, ha afirmado Otero en los micrófonos de Onda Cero.