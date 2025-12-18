El concejal de Vox que comparó el aborto con el Holocausto la vuelve a liar: "Las mujeres podían decidir antes de tener el orgasmo que les provoca el hijo"

"Podían haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo..." Con estas palabras, y con cierta sorna, el concejal de Familia e Infancia de Castellón, Alberto Vidal (Vox), ha atacado a las mujeres que deciden abortar. Lo ha hecho en Radio Castellón, de la Cadena SER, donde le preguntaban acerca de una convocatoria conjunta de su Concejalía con la asociación antiabortista Provida Castellón.

Alberto Vidal es ya conocido por sus declaraciones fuera de lugar respecto al aborto. El pasado mes de enero, el concejal de Vox comparó la interrupción voluntaria del embarazo con el Holocausto nazi. "Miles de personas, asesinados legalmente, igualmente que fueron asesinados legalmente los judíos en los campos de concentración", espetó Vidal en un debate sobre una moción de Compromís que buscaba parar el acoso contra las mujeres que acuden a clínicas para abortar.

En su discurso, Vidal ha acompañado además sus palabras con un muñeco de un tamaño ínfimo para preguntar al resto del Pleno: "¿Lo aplastaríais, lo mataríais si fuera real? [...] Las pequeñas personitas de este tamaño, un bebé, una persona de nueve semanas en nuestro país, miles mueren y son asesinados porque el aborto es legal hasta las catorce semanas sin necesidad de justificación".

En una entrevista posterior en un portal católico, Vidal trató de explicar sus palabras diciendo que solo había sido una "comparación indirecta". "La ley del aborto hace legal el poder asesinar a un niño, al igual que en tiempos de la Alemania nazi la eliminación de los judíos. Con ello quería expresar que las leyes pueden ser moralmente malas. Podría haber puesto otros ejemplos como la segregación racial en Estados Unidos o la pena de muerte", declaró.

Las nuevas declaraciones de Vidal se producen después de que se haya sabido que el Ayuntamiento de Castellón apoyará por primera vez una concentración organizada por una asociación antiabortista.

En Castellón gobierna el Partido Popular en coalición con Vox.