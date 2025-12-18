Los alemanes descubren que pueden comprar lotería de Navidad española y empieza la cacería de décimos de última hora

Niñas toman una pelota con números durante la Lotería de Navidad española 'El Gordo' en la Casa Real de la Ópera de Madrid en Madrid, España, el 22 de diciembre de 2018. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images)

La Lotería de Navidad llega hasta Alemania. El medio alemán 'Mallorca Magazin', ha publicado un artículo donde anima a los alemanes a participar en el tradicional sorteo navideño.

"Los alemanes con cuenta bancaria en España pueden participar en la próxima lotería de Navidad. El sorteo del 'Gordo de la Lotería' del próximo lunes cautivará a millones de personas, que seguirán el evento con gran expectación y sueñan con ser uno de los afortunados ganadores de alguno de los numerosos premios", señalan desde el diario, donde explican cómo se participa en el sorteo y las tendencias a la hora de seleccionar los dígitos.

Y, aunque la suerte depende del azar, es cierto que hay números que estadísticamente han tocado más. Según explican desde el diario, aquellas combinaciones que terminan en 5 son las que más se extraen con frecuencia (con un total de 32 victorias). Le siguen el 4 y el 6, con 27 victorias respectivamente. En el bando contrario se encuentran el 1 (con solo 8 victorias), el 2 y el 9 (con 13 y 16 veces).

Los números 3 y el 7 han salido 22 veces, mientras que el número 0 han salido 24 veces. Respecto a los dígitos finales de dos dígitos, los que más suerte tienen han sido el 85, el 57 y el 75. Mientras que los que menos fortuna han tenido han sido el 09, 10, el 21, el 25, el 31, el 34, el 41, el 42, el 43, el 51, el 54, el 59, el 67, el 78 y el 82 (nunca han recibido ningún Gordo).

Finalmente, los números de tres dígitos que más han tocado han sido aquellos que finalizan en 297, 457 y 515, los cuales han salido hasta tres veces. Los que menos, por el contrario, han sido el 085, 094, 400, 640, 856, 892, 590, 466, 365, 466, 365, 704, 600, 758, 884 y 076, tal y como recoge la misma publicación.