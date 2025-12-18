La jueza de la DANA fija para el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo

El entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat, el 31 de octubre de 2024, tras la DANA.

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado viernes 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

El presidente nacional del PP está citado a las 9:30 horas en los juzgados de Catarroja (Valencia).

En la misma diligencia de ordenación se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

Los motivos

En un auto del pasado 12 de diciembre, la magistrada de Catarroja acordó citar a declarar como testigo a Feijóo, a petición de la acusación que ejerce la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, por sus declaraciones ante los medios de comunicación el 31 de octubre de 2024, dos días después de la catástrofe, en la sede del 112 en l'Eliana (Valencia).

"El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. Y desde el martes ya me estuvo informando, igual que ayer, de que nos tememos que haya más personas fallecidas", aseveró entonces el líder nacional del PP y aspirante a La Moncloa.

La instructora indicó en dicho documento que el testigo, o sea, el político gallego, "podría dar razón de los comentarios que el President de la Generalitat pudiera haber hecho a raíz de las conversaciones" Salomé Pradas, la exconsejera responsable de emergencias imputada en la causa, y de la "información que iba recibiendo".