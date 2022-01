La actriz Brie Larson comparte fotos con un olivo: una tuitera lo ve y le da una réplica ÉPICA

La actriz Brie Larson, ganadora de un Oscar a Mejor Actriz por La habitación y conocida, entre otros papeles, por ser Capitana Marvel, ha compartido unas fotos en su perfil oficial de Twitter que están dando juego entre los tuiteros.

Larson ha publicado cuatro fotos en las que aparece junto a un olivo recogiendo aceitunas con lo que parecen unas pinzas o similar, algo que ha llamado mucho la atención entre los usuarios españoles de Twitter.

Entre todas esas ingeniosas respuestas ha destacado la de una tuitera que citando el tuit de la actriz norteamericana ha escrito: “Yo me meo, me ve mi padre así en la aceituna y me da un varazo en la cabeza”.

Un tuit que lleva en pocas horas más de 8.000 ‘me gusta’ y miles de compartidos entre retuits y citados. Y no es para menos.