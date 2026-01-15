Ni sudadera, ni informal, ni casual: todo lo que el primer ministro de Groenlandia dijo con esta prenda azul

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, durante una rueda de prensa en Copenhague (Dinamarca) el miércoles 13 de enero.

"No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema". Donald Trump eligió ningunear en este tono a Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, el territorio que se le ha metido entre ceja y ceja. Territorio que es una isla autónoma, pero dependiente de Dinamarca.

"Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre EEUUy Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca", defendió Nielsen hace un par de días junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

En esa comparecencia, a algunos les llamó la atención el atuendo el groenlandés. Mientras la danesa iba con chaqueta formal, por comparación Nielsen parecía 'infravestido' con una especie de sudadera de color azul intenso. Pero de eso nada.

Patrycia Centeno, experta en comunicación política no verbal ha explicado en su cuenta de X qué es en realidad la prenda elegida por Nielsen y qué potente mensaje está lanzando con ella.

Una prenda tradicional con rango formal

"En realidad, es una especie de anorak típico del pueblo inuit (raíces, pertenencia, patriotismo)", apuntó la especialista en política y moda.

En marzo de 2025 el diario británico The Independent llegó a señalar en un artículo que había llegado a 'burlarse' al ver a su antecesor, Kim Kielsen, en un acto oficial con esa vestimenta para luego quedarse 'con caras de tontos' al enterarse de que es una versión moderna del atuendo tradicional groenlandés, el anorak.

Un portavoz de la embajada en Londres aclaró al rotativo, como puntualizaron, que el anorak "debe considerarse tan respetuoso y formal como un traje". "Cuando el partido de Kim Kielsen ganó las elecciones por un estrecho margen, llevaba un anorak azul similar", recordaron.

Un azul nada casual

Volviendo al hilo de Patrycia Centeno, la periodista analiza que Nielsen, que suele llevar esta prenda en azul marino, " un color más sobrio e institucional para un gobernante", lució una con un tono intenso y llamativo.

De nuevo, no es algo casual. La experta recuerda que "en el escudo de Groenlandia, el oso polar está bañado por el azul del Atlántico y el Océano Ártico. Por lo tanto, el azul le sirve para defender los recursos naturales de la isla".

Además, el azul evocaba al de la bandera de la Unión Europea; "protección", subraya ella, que resalta que transmitía un mensaje "tan coherente, como firme y contundente".

Medir el poder a través de la ropa

¿Se puede rizar el rizo? Por supuesto. Centeno repara también en que ese azul es el contrapuesto "al rojo de la sempiterna corbata (republicana) de Trump y a su gorra MAGA. El azul (agua, calma, sabiduría) para apagar al rojo (fuego, ira, pasión)".

La experta deja una última reflexión acerca del rechazo que Trump siente por aquellos que no visten de traje. Para muestra, Zelenski con su vestimenta militar, que acabó pasando por el aro y trajeándose para rebajar tensiones al reunirse con el estadounidense.

"La sumisión estilística de Zelensky tampoco es que le haya traído mejor trato por parte de Trump. Si el dirigente groenlandés tiene alguna posibilidad de salir con vida de este enfrentamiento es plantando cara y vistiendo su anorak azul", incide Centeno.