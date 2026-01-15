Belén Esteban habla de lo de Julio Iglesias y su respuesta hace palidecer lo que dijo Ayuso

Belén Esteban se ha pronunciado sobre las acusaciones a Julio Iglesias, denunciado por cometer presuntas agresiones sexuales contra, al menos, dos ex trabajadoras de sus mansiones en el Caribe.

Preguntada por este asunto, la colaboradora de televisión no ha dejado pasar la oportunidad para dar una respuesta tan prudente como elegante. "No estoy puesta, no me voy a implicar en una cosa que no sé perfectamente. Pero si es así, pues que lo pague", ha dicho a Europa Press.

Unas declaraciones que contrastan enormemente con la de otros personajes públicos que han defendido al artista, como Isabel Díaz Ayuso, Ana Obregón o Ramón Arcusa, uno de los integrantes de Dúo Dinámico.

Ayuso se sale del tiesto

"Lo que hay que decir, es que si lo ha hecho... por supuesto yo no dudo de nadie, pero no he escuchado lo que hay en la denuncia", ha matizado Belén Esteban, quien ha preferido adoptar una postura muy moderada ante esta cuestión.

Todo lo contrario a lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, quien ante la petición de Más Madrid de retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al artista español, salió en su defensa a través de un polémico mensaje en X.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", dijo la presienta de la Comunidad de Madrid.

Otras reacciones polémicas

Curiosamente, las reacciones más controvertidas a la investigación por elDiario.es y Univisión proceden de sectores conservadores. El cantautor José Manuel Soto se pronunció en X empleando un tono muy crítico, apuntando a que las acusaciones contra Julio Iglesias respondían a un plan del Gobierno para "destruir a las glorias de España en el mundo".

Ramón Arcusa, integrante de Dúo Dinámico, opina que la investigación podría ser un montaje. "Al periódico que publica todo esto hay que darle credibilidad, la justa", señaló en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Ana Obregón, amiga de Julio Iglesias, también ha salido en su defensa, asegurando que el artista español siempre ha tratado a todas las mujeres "de maravilla". Pero la actriz y presentadora ha ido mucho más allá, atreviéndose incluso a cuestionar los testimonios de las denunciantes.

"¿Estabas esposada? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido?", se preguntó en Telecinco. Y no solo eso, porque también ha rebatido las declaraciones de las presuntas víctimas con una frase que muchos le han afeado: "Yo no soy hombre, pero ¿a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas o algo?".