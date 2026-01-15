Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio Banderas dice que el Gobierno ha cambiado de principios: la respuesta no tarda en llegar
No, no era una cita de la famosa cita de Groucho Marx, el actor lo dijo divirtiéndose en 'El Hormiguero'.

Combo de imágenes de archivo con el actor Antonio Banderas y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con un detalle del presidente Pedro Sánchez en medio.
Es actor y director, pero la frase que dejó no era una referencia a la clásica e inmortal cita de Groucho Marx de que "estos son mis principios, si no le gustan... tengo otros". Antonio Banderas estuvo divirtiéndose en 'El Hormiguero' de Antena 3, donde fue a presentar el desembarco en la escena de Madrid de su nuevo trabajo teatral: Godspell, el musical. Durante la entrevista en el programa conducido por Pablo Motos no faltó la actualidad política y, como ocurre frecuentemente, tampoco el test al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esa línea, Banderas dijo que "la mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual". 

Pero no se quedó ahí y añadió que "entiendo que se pueda cambiar de opinión, cómo no se va a poder, todos los hacemos porque en la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos".

El Gobierno responde a "uno de los mejores actores de nuestro país", pero...

La respuesta por parte de integrantes del Gobierno no ha tardado y esta mañana era la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la que se pronunciaba por dichas alusiones. Eso sí, antes de nada ha querido dejar claro que admira y apreciar a una "persona tan universal como Antonio Banderas, a uno de los mejores actores de nuestro país", en referencia al director de cine y teatro y oscarizado actor malagueño. Pero Rodríguez ha asegurado que no comparte su opinión.

Así, Rodríguez apeló a una defensa de los principios y valores de la "socialdemocracia" dentro de las filas socialistas. La que también fue en el pasado ministra portavoz esgrimió que en el PSOE la apuesta es por el "respeto de los derechos humanos, la paz y los derechos de las mujeres". 

También que "merece la pena dar la batalla de la implicación política" con los postulados de la izquierda, puesto que "es más necesario que nunca dar esa batalla para volver a una sociedad de mayor entendimiento, de mayor convivencia y de mayor paz".

¿Qué ha dicho Banderas en 'El Hormiguero'?

  • Antonio Banderas ha opinado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez que "una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios".
  • El actor no solo ha hablado del mandatario español, ha subrayado que ningún líder internacional le convence actualmente.
  • "Me van a llamar equidistante, pero no hay nadie realmente que sienta que me represente", precisó en el programa de Antena 3.
  • Banderas ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que piensen por sí mismos: "Hay que decirle a la gente joven que lea".
