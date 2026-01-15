Piden a 373 jóvenes dejar TikTok e Instagram durante 7 días y el resultado es rotundo: casi un 25% menos de síntomas de depresión

Cuatro de cada diez adolescentes afirman haber sido afectados por un problema de salud mental, según el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024. Uno de los trastornos que más les afecta es la depresión, la cual en España, tal y como recoge el Consejo General de Psicología de España, que recoge que el número de hospitalizaciones por depresión en adolescentes en el país ha aumentado hasta un 1.217% en las dos últimas décadas.

Ante una situación así la mejor opción es acudir a un profesional, como un médico o un psicólogo o psiquiatra. Sin embargo, según un estudio publicado por Red Abierta JAMA, también existen algunos hábitos que pueden ayudarnos a calmar la depresión, así como la ansiedad o el insomnio.

Y es que, según asegura este estudio, reducir el uso de las redes sociales durante una semana puede ayudar a mejorar la salud mental, así como a construir relaciones más reales, más allá de una pantalla, que son las que realmente nos benefician y nos ayudan.

De hecho, los participantes del estudio llegaron a reportar un 16% menos de síntomas de ansiedad, un 24,8% menos de síntomas de depresión y un 14.8% menos de insomnio. La investigación, en la que participaron 373 personas, se centró en el estudio de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X o Snapchat.

"La comparación social ascendente"

Expertos como la doctora Nidhi Gupta también han llegado a esta conclusión y han escrito bastante sobre este asunto, afirmando que las redes sociales, si bien pueden ser una oportunidad para conocer a gente nueva, también tienen un coste emocional si no se usa de forma correcta.

"La comparación social ascendente", afirma a medicalnewstoday Gupta, "es decir, compararse con representaciones idealizadas de los cuerpos y las vidas de otros, contribuye a la baja autoestima, la ansiedad y los síntomas depresivos". Y es que, deslizar constantemente el dedo por la pantalla siguiendo al algoritmo de la plataforma puede disminuir "los beneficios de las interacciones reales".

Esto también afecta a la calidad del sueño. "Las notificaciones repetidas alteran las vías de recompensa del cerebro y refuerzan el miedo a perderse algo (FOMO), lo que dificulta que las personas se desconecten de los dispositivos, especialmente por la noche", señala la misma que destaca que "en particular, los estudios muestran que la mera posesión de un dispositivo o su presencia en el dormitorio, incluso sin uso activo, se asocia con peores resultados de sueño".

La desconexión digital como herramienta

Para no depender tanto de las redes sociales es necesario primero no depender del teléfono móvil. Estar constantemente esperando una notificación, revisando los correos electrónicos o deslizando o haciendo 'scroll' durante horas, entre otros ejemplos, no es sano.

Una de las claves, en este sentido, es la desconexión digital. Y aquí es donde entra en juego el papel de los padres o tutores del menor, que según la experta, "pueden considerar tener conversaciones abiertas y honestas sobre su preocupación por el uso excesivo de pantallas".

"Exploren con ellos un compromiso para que ambos reduzcan el tiempo que pasan frente a ella en un 25%", agrega la experta, que si bien recomienda fomentar la desconexión digital también advierte de que hay que hacerlo de forma realista. Una vía para ello puede ser sustituir el tiempo en la pantalla por las actividades familiares.

"Intenta implementar una hora sin pantallas después de la escuela o antes de acostarte, y llena ese nuevo tiempo libre con actividades divertidas que involucren a amigos o familiares", señala por su parte el terapeuta y consejero John Sovec. "En lugar de sentir que necesitas concentrarte constantemente en las redes sociales y el entretenimiento electrónico", dice, "elige un día para desconectarte de las pantallas y los dispositivos", añade finalmente a medicalnewstoday.