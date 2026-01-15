'The Economist' habla de lo que está pasando en España y la frase que le deja al PP no gustará en Génova

El prestigioso semanario británico The Economist, con sede en Londres, fundado por James Wilson en septiembre de 1843, hace más de 180 años, ha publicado un análisis sobre lo que está pasando en España con el Poder Judicial y ha dejado una frase para el PP que le no sentará nada bien.

"El Poder Judicial español está atrapado en una amarga guerra política", ha expresado en su titular, antes de entrar en más detalle. "Hay tantos casos judiciales pendientes contra aliados de Pedro Sánchez, el primer ministro socialista de España, que un artículo periodístico en Nochevieja pronosticó que 2026 sería su 'calvario judicial'", ha señalado el citado medio.

Desde The Economist han asegurado que, entre ellos, se incluye "media docena de investigaciones sobre acusaciones de corrupción contra sus aliados políticos más cercanos". Una información que ha detallado antes de resaltar la "condena y destitución del Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz" por "filtrar los problemas fiscales de la pareja del jefe del gobierno regional de Madrid".

El semanario británico ha explicado que tanto Sánchez como "sus aliados" consideran que "se trata de una campaña de acoso judicial destinada a derrocar al Gobierno", pero ha resaltado algo contra el partido de la oposición, el PP.

"La oposición argumenta que los tribunales están aplicando el Estado de derecho y exigiendo cuentas al primer ministro de una manera que ni su partido ni sus aliados parlamentarios están haciendo", ha expuesto.

Pero el palo ha llegado en la siguiente frase: "Pero como sabe que carece de los votos en el parlamento para censurar al Sr. Sánchez, el conservador Partido Popular (PP) a menudo parece depender del Poder Judicial para hacer su trabajo".

"El Poder Judicial se ha convertido en un tema político"

Pero The Economist no se ha detenido ahí y ha resaltado que "el problema más amplio de la democracia española es que el poder judicial se ha convertido en un tema político" y que es el efecto de una única causa: la polarización política.

"Algunos españoles creen que los jueces siempre han estado influenciados por la política".

"Los medios de comunicación identifican habitualmente a los jueces como conservadores o progresistas, algo poco común en Europa occidental".

"El Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora, mientras que el Tribunal Constitucional es predominantemente progresista".

También han recordado tres episodios. El primero, la batalla para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualizado en 2024 con la mediación de la Comisión Europea. El segundo, la amnistía a los implicados en el referéndum de 2017.

El tercero, la polémica con los casos contra la familia de Pedro Sánchez. "Su esposa ha sido perseguida por un juez auxiliar de edad avanzada, actuando a raíz de una acusación de grupos de extrema derecha (...) Ha prolongado su investigación durante casi dos años y parece disfrutar de la atención", ha añadido.

Consideran que la tensión de los partidos políticos y el rechazo al Poder Judicial es "preocupante" y que, a largo plazo, es una situación que "no beneficia a nadie". Creen que el primer paso lo deben dar los políticos dejando, de forma clara, de intentar judicializar la política. Pero lanzan un serio aviso a navegantes. "Pero dada la polarización en la que se encuentra España, puede que sea demasiado pedir", ha sentenciado.