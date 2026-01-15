"Siempre me sentí incómoda": las palabras de Vaitiare sobre los abusos de Julio Iglesias 15 años antes de las denuncias de sus extrabajadoras

Julio Iglesias y Vaitiare en una imagen durante su relación en los años 80.

Delitos de trata, acoso y agresión sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores son los delitos que recaen sobre Julio Iglesias en la denuncia presentada ante la Fiscalía por la ONG Women's Link y Amnistía Internacional en representación de las dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en Bahamas y Punta Cana que han denunciado agresiones sexuales y maltrato por parte del artista.

Además, la Fiscalía tomará declaración como testigos protegidas a ambas mujeres que fueron víctimas de estos delitos ocurridos entre enero y octubre de 2021 por los cargos mencionados y denunciados en un reportaje publicado por Eldiario.es y Univisión.

En el mencionado reportaje, las víctimas denuncian agresiones sexuales continuas por parte de Iglesias, además de verse obligadas a realizarse una serie de revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y análisis de control de ETS, así como a ser víctimas de un control continuo de sus teléfonos móviles, su indumentaria o su comida.

Aunque la noticia ha caído como una bomba en los medios de comunicación y, también para Julio Iglesias, que ha anunciado que emprenderá medidas legales, en 2010 una expareja del artista, la modelo tahitiana Vaitiare Hirshon, conocida como Vaitiare Bandera, ya había denunciado en su libro Muñeca de trapo (Ediciones B) una serie de abusos por parte de Iglesias.

Estos consistían en obligarla a hacer tríos y mantener continuas relaciones sexuales, incitarla a consumir drogas como marihuana o cocaína, y controlarle su vestimenta y maquillaje.

Hirshon e Iglesias mantuvieron una relación en los años 80, cuando él acababa de separarse de Isabel Preysler, con 37 o 38 años, mientras que ella le conoció con 17 y acababa de cumplir los 18 cuando iniciaron su relación. Estuvieron juntos durante seis años, concretamente desde 1982 hasta 1988 y durante este periodo vivió episodios de abusos y también de consumo de drogas.

Vaitiare y Julio Iglesias en una imagen en París en 1982. Gamma-Rapho via Getty Images

Tríos, drogas y control

En algunos fragmentos de su libro Vaitiare se cuestiona cómo se sintió con Julio. "A veces me pregunto dónde dejé mis sueños. Me he convertido en tu muñeca de trapo. A veces pienso que la gente no alcanza a verme. Siento que las miradas me atraviesan", detalla.

Además, recuerda con todo tipo de detalles los encuentros sexuales en los que se veía obligada a participar: "Me obligaba a hacer tríos contra mi voluntad". "Me cuenta que va a llegar una muchacha: Es guapa, viene de Alemania, y, si queremos, ella podría hacernos el amor al mismo tiempo", recuerda.

En una entrevista con El Periódico en 2010 dejó claro que estas prácticas era contra su voluntad. "No era algo que deseaba hacer con él, pero trató de ponérmelo fácil. Siempre me sentí incómoda, pero traté de apaciguar sus deseos. Julio era una persona muy sexual", señala.

"Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama, son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo"

"Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama, son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él", añade.

También enumera en su libro varios episodios relacionados con el consumo de drogas. "Julio me da cocaína. No quiero aceptar: he estado libre de drogas durante meses. Él insiste y, finalmente, inhalo la raya y nos acostamos", explica.

Asimismo, recuerda cómo Iglesias le elegía la ropa con la que debía salir. "No salgas sin sostén ni uses tacones de más de siete centímetros, porque de ahí para arriba son zapatos de prostituta y tú tienes que ser una lady", detalla.

Vaitiare en 1985 en un posado en bañador.. Juan Ferrer

El cambio de visión de Vaitiare en ¡De Viernes!

A pesar de estas declaraciones, este martes 13 de enero, Vaitiare conectó con el programa especial ¡De Viernes! en Telecinco para hablar de las acusaciones de las extrabajadoras de Iglesias.

"Estoy en shock y no sabía que ha pasado, mi teléfono explotó esta mañana todo el día, pero no he tenido tiempo de enterarme de la magnitud de lo que está pasando", dijo en el programa.

La exmodelo aseguró que "es un poco difícil hablar de esto ahora, no quiero hacerlo porque hay mucha confusión" y, pese a las detalladas denuncias y acusaciones esgrimió que "no está muy claro lo que ha pasado".

Lejos de las palabras contra Iglesias en 2010, este martes aseguró que ella y el cantante mantienen una relación estrecha "Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia", detalló.