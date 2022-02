La felicidad organizacional en los tiempos de la incertidumbre: de la necesidad a la acción.

La felicidad llevada a todos los terrenos, y el trabajo no se queda fuera de la ecuación. Cada vez con más frecuencia se analiza, usa e investiga el término Felicidad Organizacional, y son muchas las personas investigadoras que afirman que las empresas que buscan brindar a sus trabajadores condiciones basadas en un modelo de felicidad organizacional, logran personas más comprometidas, con un mejor desempeño además de una mejor rentabilidad.

“The Great Resignation”, así denominan en Estados Unidos lo que está ocurriendo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE UU ( U.S. Bureau of Labor Statistics), cuatro millones de estadounidenses renunciaron a sus empleos en julio de 2021. Las dimisiones alcanzaron su punto máximo en abril y se han mantenido anormalmente altas durante los últimos meses. ¿Cuáles son las razones y, sobre todo, qué hacer ante semejante maremagnum de renuncias que también vemos en diferentes sectores en nuestro país?

Desde luego, centrarse en cuidar a las personas no debe ser parte de una estrategia de atracción vacía, sino de una manera de entender, de hacer y de gestionar personas en las organizaciones, desde esa mirada a su bienestar: what else? Sin la intención y menos la ambición de emular a George Clooney, parece que va siendo hora de pasar a la acción.