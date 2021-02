La historia de Carlos Alegre, el joven que estudia bajo una farola mientras reparte comida

“Como no tengo redes sociales, no me di cuenta hasta que mis amigos me lo empezaron a decir. El primero en hablarme fue el viernes 19, luego el fin de semana aumentó y ya a última hora del domingo y lunes se volvió locura”, asegura Alegre desde la escuela.

Fue hace dos semanas cuando dejó la cadena de alimentación para entrar en Uber Eats (aunque la bolsa que lleva es de Glovo), ya que este horario más libre le permite compatibilizarlo con las prácticas que va a empezar en circuitos. “Tengo algo más de 13 horas al día y a esas horas intento sacarle el mayor provecho posible”, afirma Alegre, que se compró la moto para repartir y para practicar lo que le van enseñando en la escuela.

Además, trabajar con Uber Eats también le permite tener más tiempo libre durante la jornada laboral al depender de los pedidos que le salgan. Esos ratos muertos, como los define, los aprovecha para estudiar: “Esperaba un pedido, como en este trabajo hay horas muertas intento aprovechar el tiempo y la mejor manera que veo que hay es leyéndome los apuntes, siempre los llevo aunque luego no los pueda usar”.

Por ello, decidió sentarse en una calle apartada, tranquila y sin tráfico de personas y coches de Pedregalejo. “Necesitaba un sitio poco transitado porque a mí me cuesta concentrarme. Además tenía luz con la farola y una pared para poder apoyarme la espalda”, recuerda Carlos. Desde ese lugar también tenía muy cerca todos los restaurantes que trabajan con para la plataforma.

Pero entonces apareció un policía y le sacó una foto: “Yo veía a un hombre que estaba sacando fotos, pero siempre suelo ir a mi bola centrado en lo que tengo que hacer y no le di mayor importancia. Sí que pensé que qué estaba haciendo a las 21:00 en un callejón que no hay nadie, pero nunca me imaginé que me las hacía a mí”.

“Está siendo entretenido, pero yo sigo con mi vida”

En los últimos días a Carlos se le han acumulado llamadas de familiares, amigos y medios de comunicación hasta casi no dar abasto. Sin embargo, sí que reconoce que ser famoso es una experiencia distinta y divertida.

“Tengo el móvil desconectado casi siempre. Esta experiencia está siendo entretenida, pero sigo teniendo que trabajar y estudiar, es decir, sigo con mi vida”, asegura centrado el joven madrileño, que apunta que si se encontrara con el policía que tomó la foto le daría las gracias por permitirle vivir estos días.

Su familia, como reconoce, lo está viviendo casi más que él. Su madre vive en Madrid, mientras que Carlos está en Málaga con su padre y su abuela. “Me dicen que están muy orgullosos de mí”, confiesa.

Esta fama pasajera no le va a despistar de su verdadero sueño: ser mecánico de una escudería de Moto GP o Fórmula 1: “Desde pequeño me ha interesado el mundo de la mecánica y la automoción. Si se puede llegar a eso a mí me encantaría, pero lo que hago es concentrarme en mi trabajo diario, me queda este y otro año en la escuela y lo que tenga que venir, vendrá”.