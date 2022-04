La reflexión de Miguel Rellán que debería oír todo el mundo: "Me voy a morir sin entenderlo"

En una entrevista en el programa La Ventana de la Cadena SER, Rellán ha asegurado que “creo que me voy a morir sin entender por qué esa animadversión a la homosexualidad”.

El actor, que participó en películas tan recordadas como El bosque animado, Amanece, que no es poco o El perro del hortelano, ha querido mandar ese mensaje al todavía no entender, ya con 74 años, como puede haber personas que persigan la homosexualidad.

“Apalean a un homosexual... es que no lo entiendo, no lo entiendo”, repitió Miguel Rellán, que acaba de estrenar junto a Antonio Resines la serie Sentimos las molestias, en Movistar +, en la que los dos protagonistas se encuentran en un momento en el que no tienen más remedio que ir despojándose de su virilidad aplastante e ir abrazando la ética del cuidado.