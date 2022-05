La reflexión de una madre que lleva más de 70.000 'me gusta'

Su hijo, tras el entrenamiento, se ha enterado de que no iba a ir convocado. “Ha vuelto a casa de entrenar cabizbajo y lloroso. Apenas ha cenado. Hemos hablado de que en realidad no es tan importante, que iremos igualmente toda la familia a animar al equipo hasta el final, abrazos de 8 segundos a lo Marián Rojas Estapé…pero nada de esto le consuela. Él sólo puede ver que se pierde el partido más importante del año”, ha narrado su madre.

“Solucionar este problema es muy, muy fácil, pero he decidido no hacerlo”, ha sentenciado. La comunicadora ha señalado que le parece más importante que “aprenda a enfrentarse a la frustración ahora” y a prepararse para cuando tenga que asumir alguna decepción. “El día que no tenga la nota de corte para la universidad, la chica que le gusta le dé calabazas, no pase el proceso de selección que tanto se haya currado o promocionen a su compañero de trabajo y no a él”, ha ejemplificado.